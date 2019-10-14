北京培育“德技双优”快递人才：每人最高补贴3000元

IT之家10月14日消息 据国家邮政局网站消息，日前，北京市政府办公厅印发《北京市职业技能提升行动实施方案（2019-2021年）》（以下简称《方案》），明确在养老护理、安保、医疗陪护、托幼、快递等领域，组织开展从业人员技能提升培训，取得相应证书的，根据工作实际，按照每人不超过3000元的标准，给予企业或培训机构补贴。《方案》以2019-2021年为时间周期，计划每年培训快递员2万人次以上，三年共计培训6万人次以上。

快递行业被纳入全市职业技能提升行动尚属首次，突显了快递在服务首都居民生活和保障城市运行中的重要作用。《方案》的实施将进一步提升快递从业人员职业素养和职业能力，加快推动建设知识型、技能型快递行业从业大军，对促进行业高质量发展具有重要意义。

《方案》出台前期，北京局积极沟通，配合市人社部门深入企业开展快递员培训现状调研，通过召开座谈会、一对一访谈、问卷调查等形式，收集分析快递员职业技能培训需求，并多次与人社部门沟通，最终将快递员纳入全市重点就业群体“六大员（家政员、养老护理员、保安员、医疗护理员、保育员、快递员）”，给予职业培训支持保障。

北京局表示，下一步将会同市人社局、市财政局等有关部门，研究制定快递员职业技能提升工作方案，严格执行政策标准，公开透明，抓好落实，全面提升快递员职业技能水平，着力培育“德技双优”的快递人才。