腾讯体育恢复NBA季前赛直播

IT之家10月14日消息 根据腾讯体育的NBA直播单，已经恢复部分比赛的视频直播。这两场比赛分别为6点公牛对猛龙以及8点以色列马卡比对阵森林狼。

10月8日，腾讯体育曾发布声明称，腾讯体育即日起暂停NBA季前赛（中国赛）的转播安排。当日腾讯还宣布，为2019年9月7日之后开通火箭球队特权包，且还未更改球队包选择的用户进行退款。

在此之前，中央广播电视总台央视体育频道已经发表声明，决定立即暂停NBA赛事转播安排。