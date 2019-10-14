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雷军宣布红米8/8A定义五星级高品质入门机：5000mAh+18W快充+Type-C

2019-10-14 10:45:06来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家10月14日消息 此前小米官方已经宣布了Redmi红米8系列发布会的消息，将于今天下午3点正式开始，Redmi红米8和Redmi红米8A也将正式发布。此外，红米Redmi品牌总经理卢伟冰还表示明天将透露Redmi关于5G产品的好消息。

在产品即将发布之际，刚刚，雷军微博宣布红米8/8A 将定义五星级的高品质入门机：外观漂亮，质量好，配置还要体贴够用！

作为一款入门机，新机还将搭载5000mAh+18W快充+Type-C这样的旗舰配置。

值得注意的是Redmi 8手机已经在印度发布，在配置方面，Redmi 8采用6.22英寸1520×720分辨率水滴屏，搭载高通骁龙439处理器，最高采用4GB内存和64GB的存储空间（使用microSD卡可将存储扩展到512GB）。内置5000mAh电池，配备3.5mm耳机孔，搭载基于Android 9的MIUI10操作系统。

相机方面，Redmi 8采用800万像素前置摄像头，后置1200万像素主摄像头（索尼IMX 363传感器）+200万像素深度摄像头的双摄组合。

目前尚无关于这款有着“五星级高品质入门机”之称的Redmi红米新品的国行价格信息，但是相信会给大家带来惊喜。

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关键词：Redmi 8红米8红米8A

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