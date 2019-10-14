中国联通启动“五星特权计划”：五星用户享专属网络通道

IT之家10月14日消息中国联通官方公众号近日刊文称，中国联通现已启动“五星特权计划”，五星用户现可享受极速网络体验、定制专席人工客服、营业厅业务优先办理、免费享受移机、补卡等诸多特权。

1、尊享极速体验网络

中国联通官方将向五星用户免费开放专属网络通道，确保五星用户拥有高速率的上网体验。(用户发送“DGWLZX”到10010进行订购)

2、定制专席人工客服

五星用户拨打10010，享受全天二十四小时的人工专席直通服务

3、营业厅业务优先办理

营业厅设有五星用户VIP专席，叫号机自动识别贵宾身份。部分地区无法自动识别，用户可以打开手机营业厅APP，将用户星级信息作为凭证优先办理业务。

4、免费享受移机、补卡

五星用户可享受补换卡业务0元办理，移机业务免收人工费用。

5、尊享权益日选好礼

每月18-20日联通客户俱乐部会员日，用户可在五星专区享受相应权益。

星级说明

1、根据在网时长和消费情况进行综合评估，根据得分确定星级。

2、对于新入网的客户，从入网即开始累计消费记录，在入网第7个月进行首次评定，第8个月生效。

3、原VIP客户在到期后按照星级进行评级。

注:客户星级每年重新评定一次。如客户星级发生变化，则服务标准也将根据最新的星级同步调整。