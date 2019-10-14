内燃机已死，保时捷Macan即将转职全系纯电车型

保时捷Macan毫无疑问是最近两年人气最高的豪华品牌紧凑型SUV之一，作为超跑品牌旗下产物，Macan的运动基因自然也相当诱人，不过更钟爱内燃机的保时捷粉丝大概要提早做好入手准备，因为再过两年，保时捷Macan将会朝着全系电动化演变。

虽然去年已经进行过改款换新，不过Macan还在使用已经服役已久的MLB平台，特别是就连奥迪Q5都转向MLB Evo的当下Macan已经实在有些不够看。不过保时捷似乎并不打算按套路出牌，在他们的计划中2021年要推出的全新电动版Macan将会使用保时捷Taycan以及奥迪e-tron GT的同款纯电动平台。

纯电动版Macan将会与传统内燃机版本同时售卖一段时间，在几年的过渡期后，保时捷Macan便将会进入到全系纯电动的状态。作为一款前置发动机布局车型，纯电版本Macan在移除内燃机后，车头的设计将会更加激进，配合Taycan平台下更合理的空气动力学处理，纯电版Macan运动性能也会拥有更高的表现力。

当然在命名方式上，保时捷的Turbo以及Turbo S这样的名号依旧会赋予纯电版本Macan的高阶版本中，即使没有人能知道这款纯电车到底“Turbo”在了哪里。按照预期，最高版本的纯电版Macan Turbo S将会拥有超过710匹马力，但也不会有更高阶版本，因为再贵下去，绝大多数用户都会选择同价位的其它车型了吧。

当然即使是保时捷，也要在彻底解决了纯电动车续航问题后才能笼络人心吧？