美研究中心10年前预测2020年生活方式：基本都实现了

北京时间10月14日上午消息，美国皮尤研究中心曾在2008年预测2020年的生活方式，主要包括：

1.2020年手机将成为更常用的上网工具

2.各种组织、公司和个人将变得到非常透明，并将分享更多的个人信息

3.打击盗版和保护电子档案的问题仍然困扰企业、政府和用户

4.人们不再靠敲击键盘，而是通过语音和触摸等方式与电脑互动

5.虚拟世界将以更加明显的方式干预现实生活，人们一天中大部分时间穿梭在现实和虚拟的世界之间。

6.没有任何与第二代互联网风格相同或类似的系统结构能够取代目前的网络。网络会经历变革和改善，但都将在目前已建立的基础上进行

7.在发达国家，人们的生活和工作作将完全衔接。在职人员可以更加灵活地安排自由时间，但另一方面，他们必须准备好随时随地切换至工作状态。

目前来看，该研究的预测基本已经实现。而对于未来10年，也就是2030年左右人们的生活，在2017年底的世界经济论坛上，800多名信息和通讯技术领域的技术高管和专家给出了如下预测：

1.10%的人会穿着联网服装

2.美国将出现第一个机器人药师

3.首款3D打印汽车量产

4.90%的人口能自由上网

6.美国道路上将有10%的汽车是自动驾驶汽车

7.将出现首个3D打印肝脏移植

8.50%的互联网流量流向家用电器和设备

9.将出现首个人口5万以上，但没有红绿灯的城市

10.企业董事会将会出现第一个AI机器董事