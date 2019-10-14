苹果Mac终于和iTunes说再见，那Windows用户呢

macOS Catalina的发布可能会减少Mac iTunes用户对苹果著名的臃肿的媒体管理和播放应用程序的抱怨，但对于Windows用户来说，痛苦似乎将无限期持续下去。到现在还没有任何迹象表明Windows版的iTunes会出现改版或大更新，所以当Mac用户已经在媒体服务和数据传输方面获得全新体验的时候，Windows用户只能继续忍受现状。

苹果官方更新了其iTunes网页引导Mac用户升级至macOS Catalina，并向Windows用户提出了三个选择：标准64位和32位版本，加上一个微软商店的Windows 10 S版本。在微软商店的该应用页面上，我们看到大量差评：46%的商店用户对iTunes评价只有一颗星。

用户抱怨的范围从缺乏定期更新到稳定性、设置、多设备同步和创建铃声等问题应有尽有。最近有更多用户抱iTunes在更新过程中出现了应用程序激活和连接设备死机的问题，多名用户在评论中称，他们不相信如今iTunes的运行效果如此之差——这与苹果早期推出iTunes的初衷已经背道而驰。

苹果没有放弃Windows平台，只是iTunes不会有什么发展这是肯定的了。我们不知道从iTunes拆分出来的几大App能不能在未来登陆Win系统，实际上苹果已经为Android推出了Apple Music，为三星智能电视等第三方平台上推出Apple TV，其中音乐、播客等服务可正在尝试通过专门的Web版来进行转移，从而逐步淘汰老旧的iTunes。

这一进化过程无法像macOS Catalina大刀阔斧砍掉iTunes的做法那么激进，还有很多用户需要用到Win系统上的iTunes来进行数据迁移和同步备份工作。哪怕将来真的砍掉Win版iTunes，苹果似乎也没有为Windows—iOS文件传输做进一步优化的打算，毕竟这是别人家的生态圈。