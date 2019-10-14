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Oral-B推出人工智能牙刷，最大垂直振动频率48000次/分钟

2019-10-14 12:10:45来源：爱活网作者：弱鸡13责编：孤城评论：

为了口腔清洁，我们每天都要刷牙，但即便是用了电动牙刷，有时候也未必能将口腔完全彻底的清洁干净，总有遗漏的地方。不过，现在这个问题已经有了解决方法，Oral-B在今年年初的MWC2019展会上推出了一款人工智能牙刷GENIUS X，就是为此而来，最近在日本正式发布上市销售了。

据了解，GENIUS X配备了能够识别不同刷牙风格的AI，目前已经经过了大量的行为训练。通过定位刷牙位置，AI能够对被忽略的区域进行分析和对比，从而为使用者提供指导和改进意见。而其配套的APP可以引导用户顺利的进行正确刷牙的每个阶段，刚开始刷牙时，APP上所显示的牙齿图片都是蓝色的，当我们按引导正确刷完牙后，所有的牙齿会变成白色，表示100%完成了刷牙。

一般来说，刷牙时间要达到两分钟才能把牙刷都刷干净，但实际上，很多人平均只持续了30-60秒，而借助APP，可将刷牙时间延长到2分22秒。GENIUS X有六种操作模式，主体的最大垂直振动频率约为48,000次/分钟，最大左右反转次数约为10,500次。该智能牙刷还能借助先进技术能够监测用户口腔健康状况，并在后续提供医疗保健报告，也就是说，你等同有了个口腔医生在家。

此外，为了出行方便，Oral-B还为GENIUS X准备了收纳盒，该收纳盒不仅能为牙刷充电，还可以为智能手机等USB设备充电，相当于一个充电宝。目前，GENIUS X在日本售价为34800日元，约合人民币2275元，相信很快也会在国内上市销售，有兴趣的小伙伴可以关注一下。

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