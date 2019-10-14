Team Viewer：有关 FireEye 误导性社交媒体的澄清说明

IT之家10月14日消息 10月12日上午，深圳网警在微博发布《关于TeamViewer客户端被远程控制的紧急通报》（已删除），称近期有境外黑客组织APT41对TeamViewer实施了网络攻击，并成功拿下TeamViewer公司的后台管理系统，使得黑客组织可以访问并控制任何安装了TeamViewer的客户端。同时，深圳网警还给出了一系列防护建议与措施。

现在，Team Viewer在其官方社区发表了《有关近日FireEye 误导性社交媒体传播的澄清说明》，称在最近的网络安全供应商 FireEye会议上，一个演示引用了与 TeamViewer 相关的历史性安全事件。这在社交媒体上以一种误导性的方式被传播，包括非事实性的结论。

《有关近日FireEye 误导性社交媒体传播的澄清说明》：

在最近的网络安全供应商 FireEye会议上，一个演示引用了与 TeamViewer 相关的历史性安全事件。这在社交媒体上以一种误导性的方式被传播，包括非事实性的结论。

TeamViewer 可以安全使用。在此声明中，FireEye 明确表示他们没有暗示任何有关TeamViewer或以前未公开的事件。此澄清同时回应了领先外部安全专家的评估。 TeamViewer 致力于网络安全，数据完整性和客户隐私的最高标准。我们投入巨资以确保用户信任的连接解决方案的最佳安全性。 多谢用户们的信赖和支持！ 社区经理 Esther

相关报道：

《（更新）深圳网警：关于TeamViewer客户端被远程控制的紧急通报》