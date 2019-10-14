谷歌秋季发布会前瞻：Pixel手机硬件大升级，Pixelbook重出江湖

谷歌一年一度的秋季硬件展示会将于10月15日举行，我们预计这将是一次盛大的典礼。这场秀的明星可以肯定是Pixel 4，它的第二个后置摄像头装在一个类似iPhone 11的方形摄像头里，面部解锁技术可能与苹果的面部识别技术相媲美，此外还有谷歌多年来一直在悄悄研发的运动感应雷达。

这都是谷歌已经告诉我们的信息，但传言称Pixel 4还有更多的功能，我们可能还会看到更快的Google Assistant、更便宜的Pixelbook、全新改进的Pixel Buds以及更多的其他设备。

Pixel 4和Pixel 4 XL

坦率地说，其实Pixel 4没有多少秘密。这可能是有史以来泄露最多的手机。下面是简单的总结。

图源：9to5Google

新的谷歌旗舰手机预计将有两种尺寸，像往常一样，有90Hz的可变刷新率显示器，并配备三种颜色（黑色、白色和橙色）。备受吹捧的Pixel相机或许会凭借第二个镜头得到升级，预计将是1600万像素的远距镜头以及新的相机技巧，如拍摄恒星的天体摄影模式、可以拍摄更好的动作镜头的“运动模式”，以及对肖像模式和夜视的改进。

谷歌可能会在发布会上花费绝大部分的时间来讨论隐藏在Pixel顶部边框中的传感器（顺便说一下，没有凹槽）。在那里，你会发现新的面部解锁技术，谷歌声称解锁过程将非常快，不需要额外去滑动手机。这或许是应对iPhone面部识别的一个尝试，谷歌表示这项技术可以在几乎任何方向上工作。已经亲自体验了Pixel 4 XL的人似乎支持谷歌的说法。

它的顶部边框还采用了谷歌多年来一直在研发的一种名为Soli的雷达动作感应技术，可以让你在设备上方挥动双手来做一些事情，比如跳过歌曲和静音通话。在已泄漏的体验图中，这项技术没有得到体现，所以谷歌可能会给我们带来惊喜。

泄露的信息还表明，Pixel 4将有一个可以自动录制录音的录音机，如果它检测到你遭遇了车祸，就能拨打紧急服务电话。此外还有一个新的Google Assistant，下面我们很快就会讲到。

据日经报道，随着谷歌开始“试生产”5G智能手机，我们可能还会看到5G版的Pixel 4。不过，如果只是在试产阶段，似乎不太可能在这个假期购物季及时上市。事实上，日经报道称，谷歌可能在明年春天推出5G机型。

下一代Google Assistant

谷歌在5月份的I/O大会上演示了它称之为“下一代Google Assistant”的东西，看起来相当令人印象深刻，它可以实现从一个任务平顺地转移到另一个任务。

图源：9to5Google

谷歌表示，新一代的Assistant将在“今年晚些时候出现在新款Pixel手机上”（可能是Pixel 4），并将在设备上运行，处理请求的速度比老款快10倍。如果它真的像宣传的那么好，我们预计谷歌将在发布会上花费大量时间来展示Assistant的更多功能。我们也希望谷歌能够讨论下一代Google Assistant是否可以以及如何在其他设备上工作。

有关全新Assistant的上手体验只泄露了一次，据说“明显快了很多”，但是我们不知道这个新Assistant在现实世界中使用起来会有多好。有很多用户界面泄露，它看起来很光滑，你可以通过YouTube上XDA Developers的播放列表来看到这些泄漏信息。

Pixelbook Go

最初的Pixelbook发布于2017年，但自发布以来，我们一直无法确定谷歌对其笔记本电脑未来的计划。有一段时间，它甚至看起来永远不会再有新的笔记本电脑了，直到谷歌今年早些时候向外界证实，新的笔记本电脑即将问世。根据9to5Google的消息，在周二，我们可能会看到两年内第一个全新的Pixelbook笔记本电脑。

图源：9to5Google

很明显，它被称为Pixelbook Go，预计将有一个13.3英寸16:9的触摸屏，可以提供全高清或4K分辨率。不过，与2合1的Pixelbook不同，Pixelbook Go预计将采用更传统的翻盖笔记本电脑外形。

如果你想更好地了解Pixelbook Go的外观，9to5Google分享了很多实拍照片，声称这是一款新型笔记本电脑的原型，在设备底部显示出珊瑚般的颜色和棱纹纹理。

据报道，Pixelbook Go还将有两个USB-C端口，一个3.5毫米耳机插孔，也有黑色可选，并有多种配置：英特尔酷睿M3、i5和i7处理器；8GB或16GB内存；64GB、128GB或256GB存储空间。

全新Pixel Buds

据9to5Google报道，如果你一直在等待谷歌精巧的Pixel Buds，我们可能会在发布会上看到这一设备的更新。我们现在对它了解得不多，但来自安卓和Chrome负责人Hiroshi Lockheimer的一条可疑推文可能暗示了接下来会发生什么：

图源：Twitter

我们对新的Pixel Buds还有其他好奇之处：第一代Buds是有线的，所以也许谷歌会消除这一点，让它们像苹果的AirPods那样真正无线。第一代Pixel Buds很难放入耳朵，所以也许谷歌会改变设计，让它们更舒适。另外因为这是谷歌，我们希望该公司的任何新耳机都能有很酷的Assistant和翻译能力。

Nest WiFi

据9to5Google报道，我们可能会看到一个新版本的谷歌网格路由器系统。如果传言是真的，谷歌可能会通过它来让你家的更多设备和Google Assistant相联。

图源：9to5Google

新的路由器改名为“Nest WiFi”，它的工作原理与亚马逊的Eero类似，有一个主路由器，可以连接到你家周围的小信标。但有趣的是，据报道，这些更小的Nest Wifi信标将兼做Google Assistant的智能音箱，在扩大你的语音指令覆盖范围的同时，也扩大了你的Wi-Fi覆盖范围。如果这些信标与Eero的信标类似，那么安装起来可能就和墙上的插座类似。

另外，它们可能会理解你的Nest WiFi网络的请求，例如你可以要求它们关闭厨房的互联网，让每个人都集中精力在餐桌上。也有传闻Nest WiFi可能有三种不同颜色，因此可以在搭配路由器的时候选择最适合你家的那款。

Nest Mini

图源：9to5Google

说到在墙上安装一个Google Assistant智能音箱，9to5Google的消息还表示，谷歌可能也会有专门为此设计的Home Mini。新型号可能会使用Nest Mini这个新名字，以及改进的音响、3.5毫米立体声插孔和新颜色。也有传闻说，当你在附近的时候，它能感应到你的声音，当你靠近它的时候，它能给你显示当前播放的音量。