内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

字节跳动：K12教育硬件产品预计明年年初发布

2019-10-14 13:39:29来源：新浪科技作者：-责编：远洋评论：

10月14日下午消息，据《晚点Latepost》报道，字节跳动清北网校项目负责人刘庸离职，教育业务迎来90后CEO。

对此，字节跳动方面表示，教育是字节跳动很重要的战略方向，GoGokid、清北网校等都是字节跳动探索教育中的组成部分，目前还在探索阶段。

同时，字节跳动透露，“我们希望用创新的方式做教育。如阳陆育（Louis yang，原musical.ly创始人）及其团队正在做一款直接面向用户的K12教育硬件产品，预计在明年年初发布。”

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：字节跳动

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有