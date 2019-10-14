字节跳动：K12教育硬件产品预计明年年初发布

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10月14日下午消息，据《晚点Latepost》报道，字节跳动清北网校项目负责人刘庸离职，教育业务迎来90后CEO。
对此，字节跳动方面表示，教育是字节跳动很重要的战略方向，GoGokid、清北网校等都是字节跳动探索教育中的组成部分，目前还在探索阶段。
同时，字节跳动透露，“我们希望用创新的方式做教育。如阳陆育（Louis yang，原musical.ly创始人）及其团队正在做一款直接面向用户的K12教育硬件产品，预计在明年年初发布。”
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