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因拖欠数亿元款项，比克电池请求法院冻结众泰汽车资产

2019-10-14 14:11:43来源：蓝鲸TMT作者：徐木子责编：沧海评论：

摘要：据天眼查资料显示，众泰汽车拖欠了至少十多家供货商的款项，包括惠州亿纬锂能股份有限公司、合肥阳光电动力科技、重庆江达铝合金轮圈有限公司等。

蓝鲸汽车10月14日讯 据界面新闻报道，因众泰汽车拖欠应付款项数亿元，动力电池供应商比克电池向法院提出了财产保全申请，请求法院冻结查封众泰汽车及其关联公司财产4183.78万元。

据报道，比克电池自2014年起，开始为众泰汽车提供车用锂电池，占众泰新能源汽车动力电池供货量的约60%，此前回款每三个月结算一次，但资金到位常常推迟，2018年下半年，回款开始不利。

此前，数家供货商已连续数月向众泰催还款，得到的回复是纾困基金和新能源汽车补贴下来就能回款;近日，众泰获得了6000万元的新能源汽车补贴和来自多家银行共计30亿元的纾困资金，供应商认为回款有望，却又被众泰告知，因暂时没有新能源汽车复产计划，纾困资金不能用于新能源汽车供货商的付款。

据天眼查资料显示，众泰汽车拖欠了至少十多家供货商的款项，包括惠州亿纬锂能股份有限公司、合肥阳光电动力科技、重庆江达铝合金轮圈有限公司等。

针对拖欠供应商欠款，众泰汽车董秘杨海峰回应界面新闻称，公司确实对一些供货商有欠款;30亿元纾困资金和6000万新能源汽车补贴已经到位，但如何使用需按照公司的生产计划。

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关键词：比克电池众泰

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