库克掌管苹果已经8年，成功还是失败？

2011年8月25日，乔布斯从苹果CEO宝座上退下，库克成为苹果帝国的掌门人。8年过去了，对于库克的表现大家有着截然不同的看法。一派认为：在库克的领导下，苹果未能推出像iPhone一样的创新产品，也没有完成大宗收购；另一派认为：库克做得很好。支持派与反对派都可以列出很多理由，佐证自己的观点。

支持派：想复制iPhone成功？不可能的事

2007年1月，第一代iPhone发布，6月上市。2007财年、2008财年、2009财年，iPhone的销量分别只有140万台、1160万台、2070万台，它创造的营收分别是1.23亿美元、18亿美元、68亿美元。

乔布斯担任CEO的最后一个财年，iPhone年销量约为7230万台，营收460亿美元。库克上台之后，iPhone持续增长。2018财年，iPhone年销量达到2.18亿台，营收1650亿美元。

iPhone的成长堪称奇迹，很难复制。苹果不可能继续沿用之前的策略，它要改变：收购小公司，获得出色的技术，将它们融入到苹果。

支持派：Apple Watch和AirPods还是蛮成功的

说苹果在过去8年里没有创新？不公平。Apple Watch于2015年4月推出。想造出卓越的智能手表绝非易事，无论是计算力还是能耗，都有很多问题要解决。到了今天，Apple Watch已经成为智能手表的领导者。

再看AirPods，第一代AirPods于2016年12月推出，大家并不重视，到了2019年，AirPods已经成为知名耳机品牌。

分析师预计，今年前3个季度，Apple Watch和AirPods获得的营收约为180亿美元。与苹果的整个营收相比的确不算多，但这样的营收相当于iPhone推出后第三年的收入，和麦当劳、博通的收入差不多。

你能说它们不成功吗？

支持派：用数字说服你

2011财年，苹果股价只有53.39美元，2019财年攀升到223.97美元，复合年增长率20%。2011财年，标普500指数位于1159点，到了2019财年攀升到2977点，复合年增长率13%。2011财年，纳斯达克指数位于2420点，2019财年攀升到7999点，复合年增长率16%。

再看市值，2011财年，苹果市值约为3500亿美元；2019财年攀升到1.01万亿美元，复合年增长率14%。然后看营收，2011财年苹果营收约为1080亿美元，2019财年增加到2240亿美元（估计值），复合年增长率12%。2011财年的毛利率是40.5%，2019财年约为37.8%（估计值）。

2011财年，苹果净利约为260亿美元；2019财年增加到540亿美元（估计值），复合年增长率10%。2011财年，苹果拥有净现金820亿美元（没有任何债务），2019财年增加到1020亿美元，复合年增长率3%。

反对派：库克没有让苹果成为AI领导者

亚马逊已经成为AI语音助手市场的领导者，它将助手植入各种设备。本来最先推出AI助手的是苹果，但它落后了。苹果正在开发AR眼镜，眼镜会与Siri融合在一起。即使苹果眼镜真的存在，推出时应该也会比亚马逊眼镜晚一步。在智能音箱市场，苹果HomePod并不成功。

以前，在各个市场虽然苹果晚一步，但最终还是后来居上，成为领导者。库克对智能家庭、穿戴设备很感兴趣，在AI市场，苹果真的能够再次复制之前的成功，成为领导者吗？不知道。

科技巨头的竞争已经转向AI，谁落后谁就会挨打。库克的失算后果可能很严重，苹果也许在数字上赢得了现在，但可能已经失去了未来。

反对派：研发投入那么大重磅产品并不多

库克领导的苹果是一家进入整合阶段的苹果。今年7月，苹果投入10亿美元，收购英特尔调制解调器部门。为什么收购？因为苹果想控制价值链的每一个环节。现在计算机的每一个组件都打上了苹果Logo，苹果可以严格控制成本。

2019财年三季度，苹果的研发投入约为42亿美元，创下单季新高。照此计算，2019财年苹果的研发投入可能会超过160亿美元。与此同时，三季度iPhone营收同比减少12%。与其它科技巨头相比，苹果的投入不算什么，比如微软，它的研发投入占营收的13.4%，谷歌研发投入占营收的15.7%。

乔布斯掌管苹果时，苹果的研发投入远没有那么多，但重磅产品层出不穷，一次又一次改变世界。

结语

话音刚落，苹果股价创下历史新高，市值再度超过微软成为全球第一。我们能说库克失败吗？似乎不能。在乔布斯的手中，iPod、iPad、iPhone、iTunes全都改变了世界，库克呢？恐怕只有Apple Watch、AirPods可以拿来说说。苹果创新力下降是不争的事实。从这个角度看，我们能说库克很成功吗？似乎不能。

哲学告诉我们，没有什么是永恒的。当某一天苹果王朝终结之时，库克在整个王朝的历史上扮演怎样的角色？处在怎样的位置？我们现在无法预测。但有一点是肯定的，苹果想改变世界，还是要靠创新产品，无论数字多么华丽，最终还是建在产品之上。

我们希望苹果汽车能改变世界，希望苹果眼镜改变世界，但到目前为止，这些都还只是不折不扣的希望。

看到苹果研发投入不断攀升，证明库克也在努力。我们也许应该再给库克一些时间，也许不应该给他时间。问题在于：如果不给库克时间，又应该给谁时间呢？在库克的身上，似乎缺少“创始人基因”，他最终也许只是王朝的守护者，不是王朝的开拓者。

我始终相信，苹果以前是一家“硬件软件公司“，现在库克领导苹果转向服务型公司，这一策略并没有错，至少在短期内看并没有错；产品与服务，就像潮水一样，潮起潮落；先有产品革新，然后各种新服务有了立足之地，才会如雨后春笋一样冒出来；当服务的浪潮退出，苹果还是要回到实打实的硬件软件之上。