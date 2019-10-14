特斯拉Model Y谍照现身：Model 3变壮了

IT之家10月14日消息近日，外媒motortrend分享了一组特斯拉Model Y的路试谍照，Model Y是一款7座SUV，外观设计上，Model Y和特斯拉首款SUV Model X有很大的不同，虽然都是家族式的设计语言，但 Model Y设计风格与Model 3十分相似，像是Model 3变壮之后的设计。

实际上，Model Y与Model 3有非常直系的血缘关系，Model Y与Model 3相同平台打造，共享75%的零部件，车身尺寸比Model 3大10%。Model Y和Model 3一样，提供单电机后驱和双电机四驱两种驱动形式，电机参数和电池参数暂未公布。在加速性能方面：标准续航车型0-96km/h加速时间5.9秒，最高时速193km/h；长续航后驱车型0-96km/h加速时间5.5秒，最高时速209km/h；双电机四驱车型0-96km/h加速时间4.8秒，最高时速217km/h；双电机四驱高性能车型0-96km/h加速时间3.5秒，最高时速241km/h。

Model Y最高续航里程约483公里，北美售价3.9万美元起（约26万元人民币），预计最早交付时间为2020年秋季。

图片来自：motortrend

另外，Model Y和Model 3一样，支持特斯拉超充V3.0系统。这套系统最高充电功率达250kW，充电站的每辆车都可能达到最大充电功率。大概单位小时内的平均充电量能达到电池容量的2倍，一般用户的充电时间只在15-25分钟之间。

特斯拉中国官网已经公布了Model Y的国内预估价格，其中长续航版43.5万元、双电机全轮驱动版47.8万元、性能版52.6万元，标准版暂未接受预定。