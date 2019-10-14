Facebook的Libra数字货币又一次遭受打击

新浪美股讯北京时间14日消息，Facebook的天秤座数字货币（Libra）日前又遭遇了另外一个挫折：代表全世界最大经济体的七国集团（G7）在一份报告指出，在证明Libra足够安全可靠之前，该数字货币不能够发行使用。

G7的报告警告称，像Libra这样的加密货币对全球金融体系构成了风险。

报告草案概述了这些数字货币带来的9种主要风险。它还警告说，即使天秤座的支持者解决了问题，这个项目也可能得不到监管机构的批准。

就在几天前，支付巨头万事达和Visa(177.06, 2.18, 1.25%)以监管的不确定性为由，退出了Libra项目。

七国集团特别工作组包括来自各国央行、国际货币基金组织（IMF）和金融稳定委员会（FSB）的高级官员。

报告指出，像Libra这样的数字货币的支持者必须遵从法律，保护消费者，并确保该数字货币不被用于洗钱或资助恐怖主义。

报告还补充道，具有“迅速扩张”潜力的“全球稳定币”构成了一系列潜在问题。像Libra这样数字货币被称为“稳定币”，它与其他加密货币（如比特币）不同，因其与美元和欧元等多种法定货币挂钩。

虽然与多种法定货币挂钩是为了限制Libra价值的大幅波动，但报告称，像天秤座这样的全球加密货币可能会造成严重问题，包括影响政策决策者制定利率。

报告还提醒称，天秤币还有可能会扼制竞争，甚至，一旦数字货币“失去用户信心”，还可能会威胁到金融稳定性。

报告草案称：“七国集团认为，在法律、监管和监督方面的挑战和风险得到充分解决之前，不应启动任何稳定币项目。”

即使天秤座的支持者满足了政府和中央银行提出的担忧，这也使人们对该项目的可行性产生了怀疑。

Facebook的Libra项目正面临越来越严格的国际审查。上周日公布的另一份金融稳定委员会报告警告称，引入“全球稳定币”将带来一系列监管挑战。

金融稳定委员会主席兰德尔·夸尔斯（Randal Quarles）在致20国集团（G20）财长的一封信中警告称，这些挑战“应作为优先事项进行评估和解决”。

金融稳定委员会正在与世界各地的官员合作，以找出潜在的监管漏洞，并将于明年夏天发布一份报告。

针对日益加剧的监管审查，Facebook已经警告称，监管审查可能会推迟甚至阻碍Libra的发行。

据悉，包括Facebook在内的天秤座协会成员将于周一在日内瓦召开首次董事会会议。