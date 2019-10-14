福特 SYNC+体验：专治“水土不服”的车载系统

因为中国市场竞争愈发激烈，传统车企也开始注重车辆的智能网联。

由于对本地的服务与运营能力更驾轻就熟，自主品牌似乎很轻易就能赶上中国「智能汽车」的潮流。它们此时发力，之前积累的实力能够很快释放出来，进而获得很好的效果。但是对于合资品牌而言，中外在市场需求和服务能力上相差很大，导致其做出的一些判断不明确，最终呈现在车辆上的，就是「水土不服」。

为了获得更本土化的用户体验，以及更快的速度，与第三方的车联网公司合作就变成了最优选项。福特金牛座，我们要讲的这款车，就搭载了福特与百度合力打造的SYNC+车载系统。作为双方合作的第一个车载系统，它的表现称得上优秀。

▲福特金牛座中控大屏|极客公园

外来系统的本土化改造

极客公园（ID：geekpark）拿到的车是福特金牛座2019款EcoBoost 245 Vignale臻享版。车内最显眼的莫过于12.8英寸的中控大屏。

这也是搭载最新SYNC+系统的福特车型标配。据悉，此次上线搭载SYNC+系统的车型共有锐界ST、福克斯Active、金牛座与Escape四款，其中Active和未上市的Escape均为横屏，锐界ST和金牛座则是竖屏设计。

直观看来，竖屏给人的视觉冲击力更强，驾驶过程中触摸操作也比横屏更加顺手一些。另外，竖屏也可以达到分屏的效果，在这块中控大屏上，首页分为上下两部分，上半部分属于信息介绍与展示，下半部分则是各个卡片位，包括爱奇艺、音乐、地图，电话等等，集成了多项服务。最下方的实体按键分别是驾驶模式选择、前挡风玻璃除雾，两侧各有一个USB充电接口。

▲大屏下半部分为卡片位设计，最下方则是空调及车辆的设置|极客公园

和福特之前的SYNC 3系统不一样的是，SYNC+系统是专门针对中国市场和用户来研发的本地化产物，所以在使用上，它不仅能达到日常所需，并且时不时还能给点惊喜。

▲福特SYNC 3系统|网络

SYNC 3上，司机能做到的功能很有限，基本上只有导航和多媒体，属于车内必备功能。当接入Carplay这类手机映射方案后，能做的事情变得更多了一些，但依旧停留在初期阶段。在SYNC+这套系统里，基本功能已经展示了更符合中国司机的驾驶习惯的操作，还加入外卖、智慧停车，在线视频等此前我们没有在车内尝试过的东西，也多了几分「移动智能空间」的影子。

以智慧停车为例，只要提前与车机上的停车应用绑定，便能自动打通车辆与各个停车场的「无感进出」，也就是系统自动缴纳停车费。

支付环节也能体现在外卖、预订电影票等功能当中。值得一提的是，SYNC+系统的逻辑并不是以某款App出发，而是从整体的需求决定人机的交互情况。一个最直接的例子是，当用户唤醒系统之后，说「打开xx应用」是无效的，正确的说法是把自己的需求讲出来：「我要xx」，系统才会去执行。

在车内也可以点外卖|极客公园

可以看出，福特希望走的是以用户需求为出发点，用户体验作为保障，将整套系统融为一体，给用户「陪伴」的感觉，这也符合百度做小度车载OS的逻辑。不过，有些车企正在努力做到的「超级ID」，即用一个ID可绑定使用所有功能，SYNC+暂时还无法完成。

深度合作的样本

说到语音，这可能是极客公园在体验SYNC+系统当中最为惊喜的地方。

首先是语音识别率的精确。绝大多数情况下说出唤醒词「你好福特」，都能够唤醒系统。并且反应速度很快，对于指令的识别和后台操作都非常灵敏。只有在极特殊的情况下，比如高速行驶时打开窗户，或者把空调风量调到最大，这时语音唤醒识别率会有所下降。

SYNC+系统会在信息页面介绍语音交互的使用方式|极客公园

这一笔功劳应该记在百度的头上。得益于在人工智能领域的多年深耕，百度在语音方面有着得天独厚的优势，使其在汽车这个场景下，也能很好地完成识别分析。而在这背后，也不是百度将语音功能安置在系统上就能完成的事情。

据悉，福特在SYNC+车载系统当中使用的芯片是最新款恩智浦i.MX8芯片，车载系统性能最强悍的处理器之一。有必要提及的是，在SYNC+项目确立时，这块芯片还未量产。福特与百度在系统的构建上显然瞄准了更前瞻的硬件产品。

在2019年6月SYNC+系统的媒体沟通会上，福特曾详细讲解了双方合作的过程。「我们和百度在Framework层面就在深度合作，最后的体验也能够打造的很好。」福特中国车联网产品开发高级经理范衡告诉极客公园。

从下图就能看出，在硬件和硬件接口层之上的核心层，即应用Framework中，双方就开始了联合开发，这样可以保证上方的应用层体验。

福特SYNC+架构|现场拍摄

深度合作带来的是流畅体验，用户进行积极反馈之后，针对车载系统的OTA升级也能够进一步优化车机，带来正向循环。关于OTA，福特还在SYNC+上升级了车载系统的通信模块，支持4G全频段，将SYNC 3系统中采用的CAN总线连接方式改为更快的串行总线的连接方式，为系统OTA铺平道路。

另一方面，在语音控制方面，SYNC+系统也有不错的表现。最简单的开启和关闭空调可以轻易通过语音来控制，调整温度和风速也不在话下。「风速调到最低」、「温度调到20度」都能很快给予反馈。不过，把两项指令放在一起，系统就很难一起完成，例如说「温度调到21度再把风速调到最低」，系统一般会停顿两秒左右，然后完成其中一项。

使用语音可以调节空调温度与风速|极客公园

座椅按摩是这款车的一个贴心功能，利用语音也可以实现控制。并且，由于在主副驾上方中间装置了两个麦克风，诸如座椅按摩这样的语音指令，SYNC+系统能够自动判断这是来自哪个方向的声音，并完成操作。不过，略微有些遗憾的是，座椅按摩这样的细节功能都可以用语音来完成，但是语音控制车窗却没有被安排，开启关闭车窗依然需要乘客手动操作。根据系统给的反馈是「暂不支持语音控制车窗」，而不是「暂不支持该指令」，极客公园猜测，也许是出于安全原因，SYNC+没有把该功能加入。

SYNC+系统暂不支持语音控制车窗|极客公园

据了解，百度与福特的车载信息娱乐系统项目于2018年8月正式启动，第二年的4月就正式发布了SYNC+系统，研发周期用了8个月，福特方面认为这个速度已经非常快了，称得上「中国速度」。

语音方面的另一个亮点是免唤醒功能。开车时使用语音导航，免唤醒功能才可以真正体现其优势。当唤醒系统之后，司机会说出想要去的地点，然后系统会给出多个选项，司机选择正确的地点后，进入地图页面，系统规划出最佳路线，点击「开始导航」，才正式进入导航页面。

多步骤的流程本来就对用户来说相当困扰，如果用触摸的方式操作，一边开车一边点击屏幕，有很大的安全隐患。利用语音一定程度上确实可以解决问题，但是有些车企考虑较多，会设置一些针对性的引导。例如在给出多个地点选项的时候，系统发出提醒，在「嘀」一声后说出第几个选项。再之后进入导航页面时，还需要用户点击一次「开始导航」，方能正式完成操作。

SYNC+系统在这方面优化的不错，只要唤醒之后，后面的步骤不需要点击或二次唤醒，靠嘴就能完成导航，安全性有了很大的提升。实际上这属于百度最近公布的全双工免唤醒能力，一次唤醒即可多轮交互。

SYNC+系统导航全程可使用语音多轮交互|极客公园

在极客公园之前关于车内语音免唤醒的文章中曾提到，对于导航、音乐等车内的高频场景，可覆盖用户70%以上的日常使用需求。长期来看，这项功能也许会变成标配，并且覆盖的场景更加丰富。

但也像上文说到的，车企与车联网公司的合作并不是一件简单的事，它仍然需要双方共同完成，车辆内部的构造上，车企远比合作伙伴更懂车载系统应该怎么做。「在产品的定义上，福特更懂怎样合理运用自己和百度的能力。」一位百度的工作人员曾这么告诉极客公园。车企依然掌握着关键，怎么运用这项权利，福特SYNC+提供了一份不错的样本。