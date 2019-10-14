使用宝马交通拥堵辅助系统是种怎样的体验？

如果说有哪款车型应该具备自动驾驶功能，那一定少不了有三排座椅的SUV。想想看，要兼顾家庭和工作的奶爸奶妈，早上要把孩子们拖上去学校的车子就已经够费劲的了，还得忍受早高峰的拥堵，这个时候如果领导还「不识相」地打电话过来催问项目进度，精神没有崩溃也绝对压力山大。

这个时候，如果你开的是一辆能够自动驾驶的汽车，那绝对要省心不少，最起码不用刹车油门来回踩，双手把握着方向盘到发酸。而且最重要的是，机器不会受情绪影响而感到烦躁，所以也最大限度地保障了行车安全。

奥迪是全球首个推出L3级自动驾驶量产车型的主机厂，只不过这套被称为「交通拥堵驾驶系统」（Audi AI Traffic Jam Pilot，简称TJP）的技术，功能开启时有诸多条件限制：必须行驶在有对向车流隔离带的高速公路或多车道公路上；所有车道的车行驶缓慢，车辆间距非常小；车速不超过60公里/小时；车辆传感器监控范围内没有交通信号灯或行人。

奥迪AI交通拥堵驾驶系统演示|官方视频制作

你会发现，这些限制条件为A8创建了一个比较简单的行驶环境：避免了行人的意外干扰，规避了其他车频繁Cut in（切入）的情况，不需要进行交通信号灯识别。60km/h是功能开启的车速上限，低速情况发生的交通事故不会导致恶劣后果。

之前奥迪的工程师曾提到过，德国高速路比较容易出现堵车，工作日的早晚高峰都会出现车辆排队的情况。TJP面向一个常见但没有驾驶乐趣的场景，所以这项L3自动驾驶的功能并不鸡肋。只不过这可能和大家眼中的「自动驾驶」仍相去甚远，而且受制于政策法规的影响，目前A8空有一身硬件装备而无用武之地，在北美、东南亚市场，甚至是德国很多州都还无法正常使用这项功能。

尽管如此，对传统车企而言，一步跨越到L4阶段几乎不可想象。所以除了福特，几乎所有的主机厂都选择了递进式的迂回路线，从驾驶辅助开始逐步向更高等级的自动驾驶能力演进。

2020款宝马X7旗舰车型搭载交通拥堵辅助系统功能|官方供图

以宝马旗舰车型2020款X7为例。它从硬件架构上在朝着实现全自动驾驶能力的方向靠拢，比如在仪表板区域安装了一枚光学摄像头用于驾驶员监控。而宝马还计划在2021年量产的车型上增加一枚前向激光雷达，进一步增强单车的环境感知能力。

X7可以看做是宝马新技术重大突破前的过渡产品，据极客公园（ID: geekpark）了解到的信息，宝马预计在2021年量产的Vision iNEXT车型上实现L3级自动驾驶能力。不过从之前外媒试驾的体验来看，X7的软件和控制策略和包括Super Cruise、Autopilot在内一些优秀的L2级驾驶辅助系统相比仍存在一定差距。

闭环中不可或缺的「人」

「宝马X7搭载的交通拥堵辅助系统TJP会经常性地自动关闭，甚至在本应该它发挥用武之地的时候。」科技媒体IEEE Spectrum记者劳伦斯•乌尔里希（Lawrence Ulrich）如是说。

劳伦斯试驾的是一款宝马X7 xDrive 50i车型，行驶区域是在纽约港沿线的布鲁克林街区。这里的高速路状况很糟糕，有时候到半夜还在堵车，是测试宝马X7「增强型拥堵辅助」系统再合适不过的地方。该功能在V8的X7 50i车型上是标配，在六缸版本的X7上要额外花1700美金选配。

除了上面提到的用于监控驾驶员的摄像头外，这套系统还配备了前向雷达和位于车身四周的短距雷达，前后视镜处则安装了三目摄像头。和奥迪的TJP类似，宝马这套拥堵辅助系统能够开启的范围同样是在有限制出入的高速公路，行驶时速不超过60公里/小时。

宝马2020款X7车型在车身四周搭载了包括摄像头、雷达在内的传感器，可以形成对周围环境的360°感知|官方供图

根据劳伦斯的描述，在I-278和弯道不急的展望快速路（Prospect Expressway）行驶时，宝马的这套TJP系统有时候运行得非常流畅。你可以通过方向盘上明亮的金属旋钮来设定巡航速度和跟车距离，之后车辆可以自动控制加减速和转向，期间有30~50秒钟的时间可以松开方向盘。「但系统也会经常被不同的道路情况『搞疯』。这其中就有令人头痛的『乒乓球效应』，车辆的感知和控制系统好像在互相较劲，所以它不是稳稳地在车道中间行驶，而是像蛇形一般逶迤。」劳伦斯抱怨道。「即使在一条直得不能再直的高速路上，车子的方向盘也在不断进行着向左向右的调整，就和刚入驾校学习的孩子一样，你看着都觉得紧张。」

宝马2020款X7车型的仪表显示器，车辆进入驾驶辅助模式后会有标识指示|官方供图

还有一点是劳伦斯认为宝马这套拥堵辅助系统做得不好的地方：在系统退出需要人类驾驶员接管时，机器给出的提示信息有时候很模糊或者很滞后，警示信息也仅限于仪表显示器上出现的绿色、黄色和红色的小标识。「还有一个功能我实在是没勇气试，起码是在纽约我不敢那么做：如果驾驶员始终没有理睬系统的接管请求，X7将会停到一个安全区域，防止驾驶员睡着或出现其他机能性问题而无法控制车辆。」劳伦斯表示。

此外，和之前他测试过的沃尔沃、奥迪、讴歌以及其他L2级驾驶辅助系统相比，宝马的这套TJP交通拥堵辅助系统竟然完全没有识别出一条弯道（清晰地被标上了黄色的车道线），径直朝着混凝土隔离带冲了过去。如果不是及时接管了控制，很有可能一场碰撞事故就不可避免的发生了。「很遗憾，这套系统并没有表现出足够的能力让我可以放心地脱手，将车辆的控制权交给它。凯迪拉克的SuperCruise有些场景处理得很好，控制得很精准，让人压力没那么大。」劳伦斯如是说。

尽管宝马X7从奢华和性能、驾驶愉悦等方面来说绝对没得挑，即便TJP系统有这些瑕疵也不大可能会影响它的销量。甚至说，它最基本的自适应巡航ACC功能表现非常出色，像个娴熟的老司机一样在车流中自如地行驶。但如果要问X7 L2级自动驾驶的能力怎么样，可能还是要劝大家先握紧方向盘，保持警惕，看情况再试！