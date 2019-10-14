油管AI网红Siraj承认抄袭再上热搜：网课骗钱，人设崩塌

Siraj在AI圈有多火呢？

仅仅在Youtube上，他就有近70万订阅者，包括DeepMind创始人Demis Hassabis也是他的“粉丝”，简直堪称是机器学习界的“papi酱”。

除了视频内容丰富，Siraj的爆红也和他的“草根逆袭”人设分不开。

Siraj称自己的机器学习多靠自学完成。2012年，他从哥伦比亚大学计算机系退学，开始自学AI技术，并且，利用自己学到的内容，全心运营youtube专栏的视频内容。他在推特上称给自己的任务安排为“每周两个视频”，视频密度之大，质量之高，让业内的人纷纷惊叹地称其为“AI魔术师（wizard）”，而他本身“自学成为大师“的经历，也给了很多圈外小白学习的动力。

但是最近，这位油管网红人设忽然崩塌，被曝出视频中有部分内容搬运自github和一些论文，今天凌晨，有人举报Siraj最新一期视频存在大量内容和代码抄袭。

跌落神坛，被曝视频和论文存在代码抄袭

Siraj被举报抄袭的论文名叫《The Neural Qubit: Biologically Inspired Quantum Deep Learning》，上周发布在arxiv上，并且同期在油管上发布了同内容视频。

一位名叫Andrew M. Webb的ML工程师今天在推特上深扒了一下Siraj的论文，发现其与Nathan Killoran，Seth Lloyd的论文存在大量的相似之处。（红色的是Siraj的论文，绿色是原始论文）

Siraj's的论文：

http://vixra.org/pdf/1909.0060v1.pdf

原始论文：

https://arxiv.org/pdf/1806.06871.pdf

大家可以自行比对一下：

除此之外，Andrew M. Webb指出，Siraj引用了Killoran等人的文章，但只在摘要中涉及。

Andrew M. Webb称，Siraj当然没有全文复制，不少地方利用了“同义词”来取代原文单词，比如，原文中“There is a key distinction in the CV model between the quantum gates which are Gaussian and those which are not”，就被替换成了“there's a key difference between Gaussian quantum doors and non-Gaussian ones”。在写作者对写作内容不了解的情况下，“doors”和“gates”会被视为同义词。

内容付费遭投诉，要求退钱被拉黑

之所以选择在推特上公开曝光这件事，Andrew M. Webb称是因为Siraj目前正在为1000多名学生授课，而他很担心这样“抄袭”的老师会影响到整个机器学习圈的文化。

上个月，Siraj开始正式推出了一门名叫《用机器学习赚钱（make money with machine learning）》的付费课程，每门课程收费199美元，大概相当于人民币1400元。

Siraj承诺这门课程最多招生500人，并且提供一对一的辅导。但课程开始后，很多人发现课程不仅人数超标，所有群组加起来超过1000人，并且Siraj对课程的投入时间非常有限，每周放出半小时的视频+一段时间答疑。

不满意的学生纷纷要求退款，而Siraj不仅不理会相关要求，还对提出相关要求的学员“拉黑”。

这引发了极大不满，不少学员在twitter和reddit上贴出了自己的经历，引发了巨大关注。Siraj也因此出面道歉，并表示所有退款要求会在30天内完成。

抄袭风波再起，Siraj正式道歉，网友却不买账

“退款”事件还没有真正过去，这次的“抄袭”风波又再一次在事件上火上浇油。事发后，Siraj也已经在自己的推特上承认了抄袭的存在，删除了相关视频，并且正式道歉。

我已经看到对于“Neural Qubit”论文部分抄袭的质疑，这是真的，我道歉。我在一周内完成了视频和论文，以适应我“2个视频/周”的教学计划。我的本意是希望能激励其他人去研究，接下来我会放慢速度，更仔细地考虑我的产出。

随后，在Reddit上就出现了一个“Siraj Raval's official apology regarding his plagiarized paper”的话题，引发了热烈讨论。

许多网友在该话题下留言讨论，其中一位叫“MaxTalanov”的网友就并不满意这份道歉，针对Siraj说的“因为追求进度而犯的错”，他表示：“剽窃绝对不是偶然（by accident）发生的事，这不是因为“走得太快”而犯的“小错误，这明确地表明了他在追求信誉和认可时缺乏道德标准。

Siraj曾表示他大多数的机器学习知识都是通过自学，这也激励了很多粉丝，但是现在有网友开始质疑他的专业实力了，还贴出了一段讽刺的代码（返回谷歌搜索结果），说他是个只会搜索的“机器人（Android）”，当谷歌不返回搜索结果时他就“跪了”。

这位叫“Lofar788”的网友表示：“我看了他的一些视频，他似乎不理解一些非常简单的概念。他讲逻辑回归的视频有10分钟长，其中一半都像是拙劣的笑话，在视频中，他从来没有教过任何东西。他在视频最后使用的代码是当你搜索“逻辑回归代码”时谷歌给出的第一个结果，他使用的图形的例子，和Andrew NG在他的斯坦福机器学习课程中使用的完全相同。看起来他只是把谷歌的搜索结果拼在一起做成了一个视频。”

reddit话题链接：

https://www.reddit.com/r/MachineLearning/comments/dhe767/d_siraj_ravals_official_apology_regarding_his/

Siraj事件之所以引发如此大的关注，在一定程度上也反映了”剽窃和篡改结果在学术界比大多数人想象的要普遍“，而这种行为一旦被曝出，对于研究者和整个机器学习文化的摧毁是毁灭性的。