深交所向暴风集团下发问询函，要求说明电视销量等多个问题

【TechWeb】10月14日消息，暴风集团今天收到了深交所下发的问询函，被要求说明报告期内暴风智能的电视生产量、销售量和库存数量，报告期内处置固定资产和存货的具体情况，及其对生产经营和持续经营能力的影响等。

问询函内容显示，报告期末，暴风集团对深圳暴风智能科技有限公司（以下简称“暴风智能”）和北京奔流网络信息技术有限公司（以下简称“北京奔流”）全额计提商誉减值准备13,506.4万元。请结合暴风智能所处行业环境以及自身经营状况、未来经营规划等因素，说明合并后各资产负债表日商誉是否存在减值迹象，如是，当时是否及时进行减值测试及减值测试的具体情况；暴风集团在商誉减值测试中使用的主要参数与2018年年度报告中使用的参数一致，但测试结果存在重大差异，请结合减值测试具体过程详细说明其合理性；请进一步说明商誉减值的计算过程，包括减值金额在母公司股东和少数股东之间的分摊情况等。

同时，报告期末，暴风预计负债期末余额为1,245.14万元，同比增长427%。请补充说明报告期内计提预计负债的具体情况，并结合相关诉讼说明预计负债计提是否充分。

深交所还要求暴风集团补充说明报告期内暴风智能的电视生产量、销售量和库存数量，报告期内处置固定资产和存货的具体情况，及其对生产经营和持续经营能力的影响。

报告期末，暴风集团对北京暴风成信科技有限公司（以下简称“暴风成信”）的应收账款账面余额为1,632.17万元，暴风计提坏账准备168.56万元。问询函指出，你公司对暴风融信、暴风成信、北京暴风匀信科技有限公司其他应收款账面价值合计675.4万元，计提减值准备33.76万元。前述公司均为暴风金融旗下公司，请结合暴风金融的经营情况补充说明对前述应收款项计提坏账准备的依据以及计提的坏账准备是否充分。

另外，深交所还要求暴风自查说明暴风金融发行产品获取的资金的是否存在流向你公司的情形，以及你公司是否为暴风金融发行的产品提供了担保等增信措施等。