诱惑、内斗、无章法，起底球鞋鉴定师的隐秘江湖

球鞋鉴定师到底是怎样的一种存在？

一只手机，几张图，三五秒钟，就能决定一双鞋的生死，也能让屏幕另一头的石头落地。是喜是悲，全靠网络那端发来的一个字，要么“真”，要么“假”。不过这也来得痛快，就怕给个“无法鉴定”，让人哭也不是，笑也不是。

狂热与理性并存，潮流态度与资本金钱同在，炒鞋这件事已经大众议论得足够多。只是这场热得发烫的潮流里，并不只有“冲冲冲”，也不光在于此起彼伏的K线。

只要有球鞋在交易，鉴定就一定是刚需。这样的鞋圈定律也让球鞋鉴定师成了必要的存在，也让原本藏在庞大交易规模背后的这类小众群体，得以乘着风离公众更近一步。

然而，不管是在鞋圈里的球鞋爱好者，还是游走在边缘的普通消费者，对于那个决定命运的结果，他们好奇，也愤懑，又不得不去接受。

于他们而言，球鞋鉴定师这个职业光鲜有光环，他们的眼睛毒辣又神秘，怎么看都是一个可望而不可即的存在。

今天，猎云网再以观察者的角色走进球鞋鉴定师，拨开弥漫在这个圈子上方的迷雾，希冀能给到各界人士一点启示。

如何成为一名合格的球鞋鉴定师？

实际上，球鞋鉴定师这个职业并不神秘，严格意义上来说，这甚至还不能称为一个职业。也因此会有太多人发问，这难道不是个骗人的行业？凭什么他们说真就是真；说假，就一定是假？

首先，球鞋鉴定师是一个全新的、正待发展的领域，各界对于球鞋鉴定师的认知以及定义都还很模糊。但就在这样一个假鞋横行的市场现状下，球鞋鉴定更像是一个熟能生巧的过程，鞋买得越多、见得越多，就越清楚各种厂商和鞋款在做工上的细节。

而大多数球鞋鉴定师的成长路径又出奇得相似。因为热爱球鞋，他们早期游走在各大论坛，亦或是自创球鞋贴吧，从简单的鞋友社交开始，到吸收球鞋知识积累经验，再到后期发帖义务鉴定。积累了一定口碑和受众后，他们即转移到球鞋交易或电商平台，每单收取5-10元的费用。

80后三只羊就是其中一员。白天工作时间他是一名金融圈从业人士，到了晚上或者闲暇时刻，他的身份即转换为球鞋鉴定师。

玩鞋至今十几年，三只羊早已过了跟风买鞋的阶段，更多的还是从自我审美出发，另外一点就是球鞋本身的收藏价值。现在他的家里专门有一间房用于摆放球鞋，空调、加湿器24小时伺候着。

一如鉴定师的进阶史，三只羊是YEEZY鉴定吧大吧主，从贴吧免费鉴定，到闲鱼收费鉴定，再到淘宝开球鞋和奢侈品鉴定自营店，日均看鞋两百多双，每鉴定一双收费5元左右。按目前的订单量来看，三只羊在球鞋鉴定上，每个月能有两万多的额外收入，甚至比本职工作收入还高。

在最一开始的时候，三只羊并没有想过要成为一名球鞋鉴定师。因为爱鞋，他考虑的更多的还是买鞋收藏这件事。但要买鞋一定绕不开球鞋二级市场，这也就意味着收到假鞋的可能性在放大。为了防止被骗，秉着“靠人不如靠己”，才沉心学起了鉴定。

得益于自己购入的球鞋足够多，三只羊可以拿着自己的鞋来研究，鞋标、鞋垫、鞋底、外观、鞋盒侧标、中底走线、鞋胶气味......研究透了，心中也就有数了。而对于自己没有的鞋款，三只羊则会网络图片或者其他素材来积累自己的经验。

“很多鉴定师手上都没有鞋的。不是说我会多少鞋款的鉴定，我就必须得那些所有的鞋款都拥有才能鉴定。”三只羊说，“只要图片按照我的要求发的话，我看一眼就能够确定出来是真是假，可能光看鞋标这张图就足够了。而如果是高危鞋款的话，工序会相对复杂一些，闻气味也是一种途径。”

那，如何成为一名球鞋鉴定师？最底层的法则就是买买买，看看看。合格不合格之说，且别管，得一直走在这条道上才行。

“与假鞋贩子抗争到底”

毋庸置疑，真鞋的不同款式、不同批次自然要去研究，但这样也远远是不够的。在造假技术的日渐成熟下，球鞋鉴定师不得不必须要同时吃透莆田贩子。鞋贩在陆续掌握制鞋机密的同时，鉴定师也得不断从假鞋身上找到新的缺陷。

“假鞋制造商是永远的敌人，要想对抗他们，就要去了解他们。”鉴定圈名人蟹老板如是说，“我从小也就接触假鞋，北京那些卖假鞋的地方，我每周都会去看，也会买。150元以内的仿鞋就仿得很低劣，到300元左右的就已经算不错的了。”

同样地，球鞋交易平台UFO大魁发现，在球鞋交易平台普遍出现之后，某种程度上来看它们给了高阶版假鞋一个新的身份--真鞋。尤其是这两年球鞋市场的溢价幅度非常高，如此一来，如果假鞋被鉴定为真鞋之后，其利润可能就是十几倍甚至一百倍。

为避免任何一双假鞋成为漏网之鱼，大魁透露，UFO甚至走到敌人队伍中去，且有自己的特殊渠道了解假鞋贩子的动向，并设立了专门的研究小组推出了预警机制，在第一时间把假鞋买回来，去研究它各方面的细节，总结出来后应用到该对应鞋款的鉴定环节中。

然而，假鞋贩子远比想象的要狡猾和直接得多。

采访中的几名鉴定师皆频繁遇到鞋子存在拼凑图片的情况，即鉴定所发的图片不是同一双鞋的图片，比如对方发来的图片只有一张是自己假鞋的图，其余全为网络上鉴定为真的图。在鉴定师判断为假或无法鉴定的结果后，企图追问判断的依据。

图源：“ben与999”微博

这些人通常被称为“钓鱼者”。“如果能一句话说得清楚，鉴定师就也不需要花费这么多时间去研究这个事情。”

不过这可能还是一种比较低劣的手段，有鉴定师认为，大部分的假鞋制造商不会用这种网上的渠道来咨询鉴定师，他们肯定是通过一些线下的渠道去接触。

谈及前段时间圈子里传开的“知名鉴定师参与造假”事件，有鉴定师猜测，传闻肯定是的确发生，只是没有实锤。他进一步解释称：

因为我们最近也遇到一些鞋子，比方说350黑天使，如果没有鉴定师参与（细节制作），我觉得这种鞋子不可能造得这么真。因为只是靠图片的话，鞋贩子会把一些需要鉴别的点做到几乎以假乱真。

这批鞋在8月初的时候，大批量地在各大球鞋交易平台内都被鉴定为“真”。但是从8月底开始，大家慢慢开始发现这一批鞋好像不太对，并从9月初开始陆续有一些平台鉴定为“假”，最后到现在几乎大家都认定为这批鞋是假鞋。

当中有一个月的空白期，在这个周期内，所有的平台都给了“真”，这一个月假鞋贩子能卖多少出去？假鞋的成本可能就只有400块钱，他卖3000块钱一双，就可以赚2000多块钱一双。可想而知，这得有多暴利。

如果事件为真，那，参与造假的鉴定师能拿多少钱？

经不住诱惑，会遭到行业的排斥；坚决抵制，却也有可能遭到人身危险。

资深鉴定师“ben与999”曾微博曝光其受到威胁。今年2月份，假鞋贩子“猛哥”开出20万的价格，要求“ben与999”在平台鉴定通过200双鞋，他没有同意，不久便被查到电话、家庭住址，被威胁恐吓甚至上门堵截。

图源："ben与999"微博

尽管如此，大多数球鞋鉴定从业者对假鞋贩子、参与造假的鉴定者持痛恨、鄙夷态度。

蟹老板曾碰到一个假鞋贩子，直接给开价20万元教如何看鞋，被他一口拒绝：“我只鉴定不教学。”

三只羊碰到的则是，有假鞋贩子找上门来“谈合作”，500元一双鞋。具体规则是假鞋贩子会在假鞋上做特殊的标记（以便鉴定师知道该鞋来源于他），到时候客人来鉴定，鉴定师只要判定为“真”即可；万一他去别的地方鉴定结果不同再次来申诉，鉴定师只需说“鉴定失误”。

当时收入只有三千多的三只羊，对于这种破坏市场的行为哭笑不得，除了以身作则深恶痛绝，其他的也无能为力。

如今，莆田商家依然在球鞋市场猖狂，这注定是一场无休止的拉锯战。只不过，真的假不了，假的也成不了真，这也正是鉴定的唯一真理。

在封闭的圈子里浮躁

假鞋贩子的挑衅倒没有让蟹老板和三只羊感到焦虑，反而是同行与同行之间的“无聊”纷争，让他们一次又一次灰心丧意。

用三只羊的话来说，这是一个封闭的圈子，但同时它又是一个非常浮躁的圈子，一有风吹草动，大家就diss来diss去，乌烟瘴气，很没意思。

图源：“ben与999”微博

蟹老板就曾被同行恶意中伤过，有人直接套用他的微信名、微信头像等信息，随意截取虚假的鉴定对话并发至社交平台。鉴定师圈子就这么大，在有一定名气的基础之上，在此人恶意制图、发图的圈层发酵下，蟹老板被多数鉴定师同行嘲讽，甚至再被第三名鉴定师挂在互联网上。

“他就想蹭热度，让自己厉害一下。“这种鉴定师之间的口水战在圈子里普遍吗？“反正我不会，只要不要恶意无故来招我。”蟹老板告诉猎云网。

有业内人士认为，对于那些玩鞋十几年的鉴定师来说，判定出错的情况是少之又少，如果真有鉴定错误发生，也是情有可原，毕竟鉴定师这个行业完全是靠人工和经验来给出结果。“人嘛，都是会出错，只要别老出错就行。”

面对这种情况，与圈子里年轻气盛的小青年不同，年过三十的三只羊颇为佛系；“如果你觉得挂着，会让你显得你很牛逼，那你就挂吧。凡事留一线，日后好相见。”

为什么这个圈子会这样浮躁？

三只羊认为，归根到底，还是这个行业没有一个标准，进入门槛太低，导致出现劣币驱逐良币的情况。“10个鉴定师里只有1到2个是真正会看鞋的，大多数都是混的。这也造成了外界对行业的标签界定为‘江湖骗子’。”

“以前往往是人跟着鉴定师走，现在变了，大家认的不再是鉴定师，而是平台。”

“是好事还是坏事。”

“我觉得只能寄希望于头部的平台去尽快树立标杆，推动行业往标准有序的方向走。”

事实上，在球鞋鉴定环节，多家平台已经付诸了实际行动，有的也已经获得了一些成就。比如，毒APP已经与中检集团奢侈品鉴定中心达成战略合作，双方将在球鞋潮品鉴别领域展开长期的多形式合作，致力于提升球鞋潮品鉴别行业规范性和标准化，让“打假”更彻底。

UFO大魁也表示，目前球鞋鉴定行业仍处在“你说你的，我说我的”阶段，从本质上来说，国家对于奢侈品鉴定的行业准则一定是有借鉴价值的，希望行业内尽早出一套国家基于认证的标准来，消除鱼龙混杂的乱象。

“如果要说这个浮躁圈子里的生存准则，会是什么？”

“少说话。”

“我热爱，但我不会全职”

显而易见，球鞋爱好者与鉴定师之间没有明确的界限，在这个队伍不算庞大的圈子里，更多的人会把它当作一个从爱好衍生而来的副业。

苏州的三只羊是，广东的XXX也是。他们本身经济条件相对充裕，时间支配也比较自由。

既然那么热爱，又为什么不愿意全身心去投入呢？

在大多数鉴定师的理念里，他们是因为爱好才走进球鞋鉴定行业，本身也不缺钱，所以也不指望能靠几块钱的鉴定订单来赚钱。

不过在XXX看来，球鞋鉴定师就像是个吃“青春饭”的职业，“人的精力总是有限的，你不可能到了40岁、50岁还在做这个。”

对于三只羊来说，要把目前稳定高收入的工作辞掉全职去做鉴定师，还是比较困难的，“我更接受兼职做”，他认为，鉴定这个行业以后不一定会存在，可能会被某种技术或方式取代掉。

其中人工智能被认为最有可能代替人为鉴定的技术，只是目前业内人士对该技术在球鞋鉴定环节的落地，仍持有不同的态度。

早期球鞋鉴定和电商平台AI潮流则以AI深度学习+显微镜采集预测和人工复核切入鉴定市场，创始人史明认为，一方面是球鞋鉴定量大且速度慢、体验差，另一方面是鉴定难度大且错误率高，在这样的市场和行业现状下，利用技术手段解决鉴定市场痛点是最佳路径。

具体来说，AI潮流核心的鉴定环节与以往传统鉴定师逐一看照片判断真伪不同，使用NVIDIA TITAN Xp GPU，在TensorFlow深度学习框架下，基于Faster Rcnn算法改进的卷积神经网络，自动提取特征进行学习、训练及预测，在3万多张球鞋图片上进行的实验，准确率高达90-95%。

而另一边，GOAT创始人之一Eddy LU在接受媒体采访时表示，球鞋太复杂了，AI不可能完全替代人工鉴定，“拍照也只是鉴定球鞋的表面，球鞋的内里、气味、胶水、这些很难用AI去完成判断的。当然机器检验过的球鞋越多，肯定是越准确的，但是要完全取代人工我觉得不可能。”

与多数私人鉴定师倾向兼职相反，由于推出实物鉴定规则体系，UFO在招聘鉴定师方面只锁定全职的意向者，并主张自主培养有潜力和有能力的鉴定师人才。

“既然我将要对手上的球鞋给出一个答案，为什么我的身份只是一个网民的身份，如果我实名制在某一个平台上发言，跟我以一个游客身份在平台发言，发言质量和责任心的程度肯定是不一样的。”大魁说。

年轻人，干点啥不好？

在球鞋鉴定师这个新兴职业浮出水面之后，流传在坊间的，都是这门“手艺”的丰厚收入。

澎湃新闻的记者曾经采访过一位鉴定师，那位鉴定师表示一天鉴定一两百双，每双收费八块多。他还有其他的推广收入。简单算下，一个月20个工作日，一双利润8元，按照一天鉴定100双算，一年他的收入最低是19万元，最高可以到57万元。这还只是鉴定鞋子，不算其他的推广收入。平均一下，一个鉴定师，年收入也在50万元左右。

这让不少以大学生为主的年轻人，甚至是高中生，对这个职业起了莫大的兴趣，削尖了脑袋都想拜大师，入个门。

曾有不少人诚心自费想认蟹老板、三只羊当师傅，都被婉拒了。他们一致认为，球鞋鉴定不单单是靠教就能成的，理论太冷冰冰，只有实践才能发现真理：

球鞋是门艺术，它里面会有千变万化，它有很多种款式，每个工厂、每个批次、每个日期都不一样。光一双鞋都有好几种或者十几种不同的版本，可想而知，阿迪达斯、耐克有那么多鞋款，得有几千种比例在里边。在这几千种情况下面，还有一些特殊情况，比如工厂正品出来的做工瑕疵问题、印刷问题等，而这些问题，并不影响它是一双真鞋。

“球鞋鉴定这东西就像一个武林秘籍，某个小点可能花了一年的时间才研究出来，就一句话，我为什么要告诉你？”

还有的则想着直接去了球鞋交易平台，进行培训、考试，企图入圈。

前不久，海外头部的球鞋交易平台GOAT宣布进入中国市场，在该平台上的鉴定师会有3个月的练习时间，每天摸几百双球鞋，同时在这3个月里要完成好多次考试，全部达到满分后才会成为正式的鉴定师。“基本上一个款式，真货假货混着放，他们要摸上千次。而且每周都有新的款式，三个月结束后也要一直不断地学习。”创始人Eddy LU透露。

可以看到，平台筛选机制则更严格，高强度、高压力，只为留住最有潜力，也最有实力的那几个。

“这是一个空手套白狼的行业，没有责任心就一本万利，但同时也大大拉低了鉴定师的准入门槛，市场的混乱无序也加深。”三只羊分析道。

对于那些迫切想要入圈的年轻人，蟹老板认为，他们对球鞋鉴定师这个行业有一定的误解，只看到了所谓光鲜的一面，却看不到背后的“昂贵的球鞋支出，365天无休，无私人时间“的真实现状。

与此同时，“在持续高度紧绷的情况下，加上圈子里始终飘着的浮躁，会让你的生理和心理都会非常疲惫和焦虑”。“这是个十分枯燥的活儿，不是三分钟热度就可以参与的。”

“如果不是足够热爱，如果只是想着赚钱，那年轻人，你干点啥不好呢，非要当球鞋鉴定师？”