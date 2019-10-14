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马斯克：SpaceX在建第三艘无人回收船，未来有望用于星际飞船

2019-10-14 17:10:15来源：新浪科技作者：李明责编：微尘/实习评论：

据国外媒体报道，美国太空探索技术公司SpaceX CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）近日在Twitter上证实，SpaceX仍在建造第三艘无人火箭回收船。

早在一年半之前，SpaceX就确定了第三艘无人回收船的名字，即“A Shortfall of Gravitas”（ASOG，引力不足）。近日，同时兼任特斯拉CEO的马斯克证实，SpaceX仍在建造这艘无人回收船，且继续沿用之前确定的名字。

这是一年多来SpaceX首次更新有关其最新无人回收船的消息，不禁让人们思考这样两个问题：它的建造为何会延期？它将在SpaceX回收船队中扮演怎样的角色？

2018年7月，即ASOG的研发被披露后不到半年，马斯克就曾表示，这艘无人回收船最早可能在2019年夏天完工，并准备参与回收作业。而如今，第四季度已经过去了两周，ASOG的建造工作显然已经延迟。

有分析称，建造延迟最有可能的解释是，SpaceX的海军承包商在建造新回收船时落后于原计划。另外，为了扮演新角色，SpaceX可能在一定程度上对ASOG的设计进行了改动。

当前，SpaceX已经拥有两艘回收船，至于ASOG回收船的角色，分析称，它可能围绕着SpaceX在“星际飞船”方面取得的迅速进展而展开。当前，SpaceX正在进行一系列有关星际飞船的雄心勃勃的飞行测试。

星际飞船是马斯克的一项雄心勃勃的计划，将把宇航员和货物送往月球、火星和更远的地方。马斯克近日表示，星际飞船将在一两个月内进行首次飞行，飞行高度将达到12英里（约合20公里）。

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关键词：埃隆·马斯克SpaceX

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