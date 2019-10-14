索尼起诉桌游主机PlayTable：名字与PlayStation相似，容易误导消费者

【TechWeb】10月14日消息，索尼互娱在美国加州地方法院起诉了桌游主机PlayTable的开发商Prizm Labs。

索尼互娱方面称，桌游主机PlayTable和旗下桌游主机服务PlayNetwork二者的名称，与PlayStation品牌有极其相似之处，容易产生对消费者的误导。

就知名度而言，索尼互娱的PlayStation无疑是更高的，作为主机游戏界三巨头之一，PS数字系列产品风靡世界。索尼互娱的起诉，一方面是考虑到消费者会误以为该桌游主机产品也为索尼互娱的Play系列产品，一方面也是防止Prizm Labs有利用其PlayStation品牌的知名度和商誉的可能。

据了解，Prizm Labs在2016年便已经注册了PlayTable和PlayNetwork的商标，索尼方面曾因此在私下有过与桌游主机PlayTable的开发商Prizm Labs的沟通，希望对方能够停止对PlayStation品牌的侵权行为，但是Prizm Labs并没给出具有“诚意”的答复。

平心而论，桌游类主机的确是一个空缺，就目前市场上的桌游来说，大多还停留在实体阶段，再加上众口难调，想要一站式玩遍喜欢的桌游是一件费时费财费力的事情。而PlayTable作为一款自带32寸触控屏的桌游游戏主机，无疑是填补了这一块的空缺，桌游玩家只需要将它放在适合的平面上，就可以按照指示进行桌游了。

在经营范围上来说，桌游主机PlayTable并没有与索尼的PlayStation有太多的交界，或许PlayTable在更换产品名称（商标）之后能得以顺利面向市场，而主机游戏界的三巨头也可能另有动作了。