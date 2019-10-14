微博营销号蹭“雪莉死亡”热度冒充雷军转发打广告，被立即封号

IT之家10月14日消息 今天下午微博娱乐圈发布“雪莉确认死亡”消息，一时热度大增。而不少微博营销号在蹭相关微博热度，并且假冒雷军转发到处打广告。在投诉给微博客服专家团队成员之后，该微博营销号被销号。

据悉这种通过转发评论冒充微博大V的欺骗方式一直都有，很多人并不能够分辨清楚。正常来说在微博评论中@ 其他人，冒号之后应该是有空格的，但是营销号也可以通过使用英文冒号来去除空格，营造更逼真的大V“发言”。