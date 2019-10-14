内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

6家公司退出后，Libra协会剩余成员将于今日首次会面

2019-10-14 19:35:52来源：新浪科技作者：李明责编：沧海评论：

新浪科技讯北京时间10月14日晚间消息，据国外媒体报道，Libra（天秤币）协会成员将于今日（周一）在瑞士日内瓦举行第一次Libra理事会会议。对于刚刚失去多家会员支持的Libra项目而言，这是一场至关重要的会议。

作为拓展数字支付业务的一部分，Facebook今年6月发布了名为“Libra”的数字加密货币，计划于明年正式推出，有望向数十亿的潜在用户提供数字交易和支付服务。

Facebook当时还宣布，Libra项目由Libra协会来管理和运营。Libra协会创始成员包括28家企业，包括Facebook、Mastercard、Visa、PayPal、eBay、Lyft和Uber等。

但由于全球多国央行、财政部长、立法人员，以及全球多家隐私保护机构都对Libra提出了质疑，并列出了与Libra有关的多个问题，包括洗钱、恐怖主义融资和金融稳定等，近期已有6家创始会员宣布退出Libra协会，分别是Paypal、Visa、Mastercard、eBay、Stripe和Mercado Pago。

报道称，在今日的会议上，Libra协会剩余的22家会员将确定各自的角色，并尝试回答初始白皮书中未列出的所有监管问题。此外，还将生成正式的协会章程，每个成员都将在新协议上签字。

本月初，Libra官方Twitter账号曾发布消息称，目前已经有1500家实体机构表达了参与Libra项目的热情，这些机构的具体信息也将在今日的会议上披露。

此外，在10月23日，Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）还将首次就Libra问题出席美国众议院金融服务委员会举行的听证会。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：LibraFacebook理事会

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有