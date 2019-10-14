保时捷的“Model 3”来了 ？

今天，保时捷纯电车系又迎来了第三款车型全新Taycan 4S。

今年9月，保时捷以一场横贯三大洲的震撼首秀呈现旗下首款纯电动跑车Taycan，先发车型包括全新Taycan Turbo S和全新Taycan Turbo。特别的是这款全新Taycan 4S是「线上发布」，之后它将在今年10月底的洛杉矶车展首秀。

如果把Taycan之前发布的Turbo系列比作「性能款」或者是Pro版本，这一次的4S就可以简单的理解为这是Taycan的一个「基本款」，但从参数看来它却并不「平庸」。

Taycan 4S新车最大的不同是提供了两种电池型号：

标配的单层性能蓄电池Performance Battery为79.2 kWh，可助力车辆输出390 kW（530 PS）的超增压功率；

还可选装旗舰车型的93.4 kWh双层高性能蓄电池Performance Battery Plus，以激发车辆高达420 kW（571 PS）的超增压功率。

作为对比，全新Taycan Turbo S和全新Taycan Turbo最大功率460 kW(625 PS)，最大扭矩1,050 Nm，最高车速260 km/h，起步控制开启时综合功率高达560 kW( 761 PS )的超增压性能。

这两种电池型号中有一个结构变化就是「单层」与「双层」。因为Taycan独特的后排「脚窝设计」，为了保证二排的坐乘体验，以及超过90 kWh的电池组，只能将一部分电池组叠加放置在后部。所以这次Taycan 4S标配的单层性能蓄电池只是去掉了二层的电池组模块。

旗舰车型的93.4 kWh双层高性能蓄电池结构爆炸图|官方提供

保时捷Taycan 4S现已启动中国市场预售，并将于2020年上半年到店。制造商建议零售价为人民币114.8万元，包含增值税和中国专属配置。客户亦可支付额外的6.05万元（包含增值税）选装Performance Battery Plus版本的保时捷Taycan 4S。（全新Taycan Turbo和Taycan Turbo S制造商建议零售价分别为人民币149.8万元和179.8万元。）

两种电池版本车型均可在4秒内从静止加速到100 km/h，并实现最高车速250 km/h。两个版本的最大充电功率分别为225 kW（Performance Battery）和270 kW（Performance Battery Plus）。保时捷暂未提供关于续航的具体数据。

保时捷Taycan 4S |官方提供

「找不同」

它依旧保时捷，依旧Taycan。

全新Taycan 4S拥有车系的诸多性能优势——加速，跑车典型的牵引力表现，以及非常「耐久」的持续功率输出。

保时捷Taycan 4S |官方提供

只是全新Taycan 4S上的不同之初在于：「后桥上的永磁同步电机有效长度为130 mm，比Taycan Turbo S和Taycan Turbo的后桥电机短了80 mm。全新Taycan 4S前后桥上的脉冲控制逆变器分别可实现300 A和600 A的电流峰值。」，保时捷暂时还没有公布输出功率以及峰值扭矩的具体差异。

关于「永磁同步电机的有效长度」可以简单理解为它和输出功率以及峰值扭矩成正比。永磁同步电机的峰值扭矩和定子铁芯内径的平方、永磁体铁芯的轴向长度（近似等于电枢有效长度）、磁负荷及电负荷成正比。

依旧的双永磁同步电机组的四轮驱动系统，依旧的后桥两速变速器，以及依旧的0.22风阻系数。

保时捷Taycan 4S |官方提供

但如果你想要在外型上一眼分辨他们的不同也许并不难。区别于Turbo和Turbo S车型，全新Taycan 4S有一些独特的外观细节可以识别，包括经空气动力学优化19英寸Taycan S Aero车轮，红色制动卡钳，以及采用全新几何学的前包围、黑色的侧门槛和后扩散器。

带保时捷动态照明系统升级版（PDLS Plus）的LED大灯为标配|官方提供

Taycan 4S的前桥配备六活塞制动卡钳，带通风铸铁制动盘。前后桥的制动盘直径分别为360 mm和358 mm。后桥配备四活塞制动卡钳。卡钳均采用红色涂漆。Taycan 4S标配带有电子减震器控制PASM（保时捷主动悬挂管理系统）的三腔室自适应空气悬架。

保时捷Taycan 4S |官方提供

作为略低一个价格区间的「基础版」Taycan，与「Model 3」的作用类似，保时捷希望将这种极致的电动体验更好的覆盖到更多人群。你认为这款保时捷Taycan 4S的「性价比」如何？