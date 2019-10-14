在福特新款探险者上玩VR游戏是一种怎样的体验？

在年初的CES国际消费电子展上，奥迪孵化的初创公司浩乐行（Holoride）展示了一套车内的VR游戏应用。和其他类似产品不同的是，它的优势在于可以将车辆数据点和虚拟现实内容实时匹配。





换句话说，它能够把车辆作为移动数据（加速或转向等物理反馈、交通数据以及旅行路线和时间等）的收集器，将所有数据实时转化为XR扩展现实设备（即VR眼镜等）中的故事场景。例如，车辆对旅途距离的测算可以在乘客的虚拟现实内容中进行创意应用。

浩乐行（holoride）创造了全新的车载娱乐虚拟现实体验|官方供图

当然这其中还离不开关键的「弹性内容」（Elastic Content）的应用。它能够将真实生活中的变化实时转换为虚拟现实中的场景，比如用户的座驾在虚拟现实中可能是一艘宇宙飞船或潜艇，而现实中车辆的转向则可转变为虚拟现实中飞船或者潜艇的操控变化。这意味着车辆后排娱乐方式未来将发生革命性的变化。

现场体验后你会发现，它确实能够减轻晕车的不适感，打发无聊的乘车时间，不管是玩游戏还是学习，沉浸式的体验真的有很强的代入感。下车后可能还需要适应会儿，刚才太空大战的惊险刺激、激光大炮的突突声久久还萦绕在耳边。

上个月，保时捷宣布与浩乐行达成合作，探索更多基于VR的2D/3D应用。不过很快，福特也找上门来，而且探讨的是进行更大范围的动作。

据极客公园（ID: geekpark）了解到的信息，福特和浩乐行将联合向公众开放车内VR应用。内容是由环球影片公司提供《弗兰肯斯坦的新娘》，乘客可以在一辆2020款的福特探险者上获得沉浸式的感官体验。这趟别样的行程将在加州环球影城步行街的指定区域、指定时间进行的。当戴上VR设备后，你就踏上了一场特殊的虚拟旅行，任务是要给弗兰肯斯坦传达某种信息。整个过程十分曲折，充满了各种障碍和挑战，时不时会有怪兽跳出来，基于车辆实时行走的路线，还会出现急转弯和上下翻滚的场景。

乘客在2020款福特探险者上可以体验VR版的《弗兰肯斯坦的新娘》| Ford

这场体验分为两个周期，10月14~10月31日，周一到周三；最后一周，11月4日~11月9日，周一到周六。届时如果到环球影城游玩，不妨前往步行街的指定区域一探究竟。

可能大家之前或多或少都体验过VR应用，但是由奥迪内部孵化、如今已独立的初创公司—浩乐行（holoride），却有着不一样的思路。这次和福特的合作是浩乐行首次将自己的技术开放给大规模的公众体验使用。

尽管浩乐行官方表示这项技术最早要到2021年才能投入量产，但这种「沉浸式」和「强交互」已经成为未来车内游戏生态的主要发展方向。

在搭载了MBUX车载娱乐信息系统的奔驰CLA上玩一把开源版本的SuperTuxKart |官方视频截图

试想一下，你坐在车里就可以来一把「极限竞速」或者「GT赛车」，大屏内容输出，方向盘、刹车油门踏板自由使用，悬挂系统的实时响应以及精准的音效，整个游戏体验一定会非常逼真。只不过「晕车」的确是个问题，特别是在一辆快速移动的车辆上，所以VR技术上线时，除了保证内容足够有吸引力之外，这些小细节的改善也会提升用户对产品的依赖程度。

E3大会上，马斯克说，「我们怎么才能让玩游戏这件事变得更有意思呢？」毫无疑问，未来像特斯拉这样的智能汽车会越来越多，传统厂商也在不断跟上潮流，将更多新奇的创意和概念带入量产产品。而曾经汽车这个被当做「纯交通工具」，冷冰冰的工业机器已经开始演变出更多的功能，创造出更多样的出行需求。