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IPO失败现金吃紧，WeWork反而加速扩张步伐

2019-10-14 20:41:39来源：新浪科技作者：李明责编：沧海评论：

新浪科技讯北京时间10月14日晚间消息，据国外媒体报道，截至今年10月10日，共享办公巨头WeWork在全球123座城市开设了622个共享办公场所。相比之下，截至6月30日，该公司在全球111座城市开设了528个共享办公场所。

另据WeWork官方网站信息显示，还有89个新的共享办公场所“即将开张”，另有117个场所“刚刚宣布”，这两类办公场所均属于尚未正式开放的网点。整体而言，WeWork在网站上称，很快将在全球125座城市拥有845个共享办公场所。

报道称，以更快的速度拓展办公空间可能增加WeWork的风险。近日，WeWork刚刚遭遇打击，由于公开市场给予的估值过低，WeWork被迫搁浅IPO（首次公开招股）计划。同时，投资者还对WeWork迅速增长的亏损感到担忧，并质疑其商业模式能否经受住全球经济低迷的打击。

据WeWork之前提交的IPO招股书显示，今年上半年WeWork新增97个办公场所，每个场所的设计和建设成本平均为263万美元。而2018年上半年新增82个办公场所，每个场所的设计和建设成本平均为191万美元。另据WeWork网站数据显示，从今年7月初到10月10日，WeWork新增94个办公场所。

IPO招股书还显示，截至今年6月30日，WeWork拥有约25亿美元的现金。据资产管理公司AllianceBernstein的研究显示，按照WeWork当前的轨迹发展，该公司手中的现金将在明年第二季度烧光。最近还有媒体报道称，如果没有新资金注入，WeWork今年年底前就可能用光手中的现金。

毫无疑问，开设新办公场所将给WeWork带来巨额成本。雪上加霜的是，WeWork目前还处于运营亏损状态。截至6月30日的过去一年中，WeWork开支高达29亿美元，而营收仅为15.4亿美元。

上周有报道称，WeWork正与摩根大通接触，寻求17.5亿美元的银行贷款融资。此外，WeWork还与几家银行讨论发行32.5亿美元有担保和无担保债券，以筹集更多资金。还有知情人士称，WeWork近日还与其最大股东软银集团就一项新的10亿美元投资进行谈判，以帮助该公司进行重大重组。

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关键词：WeWorkIPO共享办公

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