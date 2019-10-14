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摄影：跨物种的友谊，小刺猬和它的朋友们

2019-10-14 21:18:48来源：爱活网作者：弱鸡13责编：骑士评论：

友谊，从来不设条件，它不分男女老少，甚至不分物种。欢喜冤家的猫猫狗狗能一起做朋友，那小刺猬能和他们做朋友吗？答案毋庸置疑，这里有一只名叫Herbee的小刺猬，和它最好的孟加拉猫朋友Audree来了一次冒险旅行，在旅途中，他们也认识不少新朋友，蓝天、花海、山脉下留下了他们的身影，见证了他们的友谊。

不幸的是，小刺猬Herbee在今年年初就已过世，但他们的主人仍然将他们的合影留在网页上，他们的友谊天长地久。

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关键词：摄影

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