谁还在“冒险”抽电子烟？

随着公众对电子烟与相关疾病和死亡的担忧，越来越多的大型零售商、电商平台开始停止销售电子香烟。现在，“抽一口”会不会要冒更大风险？

No.1问题不断升级

鉴于海外电子烟与相关肺病病例的不断曝光，国内最大的两家电商平台阿里巴巴和京东，都在日前宣布将停止向美国买家出售电子烟及配件产品。

这些决定，与全美出现的大型零售企业拒售电子烟，以及相关肺病病例的曝光息息相关。

继上月全美最大零售商沃尔玛宣布停售电子烟后，近日美国超市连锁巨头克罗格，美国最大连锁药店运营商沃尔格林，共同联合博姿集团加入了停售电子烟的行列。

早在9月份，哥伦比亚广播公司、维亚康姆公司和CNN的母公司华纳媒体就先后宣布不再播放电子香烟广告。此后，零售企业也纷纷加入了这一阵营。据媒体报道，由于电子烟引发的疾病和死亡案例，以及随之而来的美国联邦、州及地方监管部门的限制，电子烟行业开始处于动荡之中。

有消息称，今年夏天早些时候，美国食品药品监督管理局（FDA）就已经对电子烟供应链展开了刑事调查。刑事调查办公室在接到电子烟相关肺病的报告后，迅速开始了相关调查工作。

该机构对外表示，目前美国境内已有530多人受到相关影响，目前已有7人死亡。研究人员怀疑，可能是某种化学物质的接触造成了肺部病变，但病因尚未得到证实。媒体报道称，这些病人的症状包括咳嗽、气短、疲劳、呕吐和腹泻。所有这些案件都与吸用或使用电子烟相关产品有关。

来自医疗机构的分析显示，一些受影响的病患使用过含有THC（四氢大麻酚）的电子烟产品，而另一些人使用了尼古丁产品或同时含有THC+尼古丁的产品。此前英国公共卫生部烟草控制负责人在媒体接受采访时则表示，美国的大多数病例都与使用非法烟液有关。

FDA的立场似乎十分坚决。鉴于最近的事态发展，监管机构在一份公开声明中直截了当地表示，“不要使用含有THC的电子烟产品，不要在电子烟产品中修改或添加任何物质，比如THC或其他烟油。”

到目前为止，大部分疾病被怀疑是由尼古丁和THC的结合引起的，而THC的来源未受正规渠道监管。目前的研究表明，大约有36%的已知呼吸问题是由于使用THC造成的。

No.2青少年成重点保护对象

近日，美国疾病预防控制中心首席副主任安妮·舒查特在电话会议上告诉媒体，目前正在进行的调查涉及多个州、数百件案件以及大量的产品。在调查的消息传出之际，美国多个州的监管部门已经开始加强对电子烟产品的监管，尤其是青少年使用的问题。

美国FDA负责人早先时间曾经表示，全美电子烟使用者中青少年增势十分惊人，其中高中生的使用量增长了约78%，初中生也有48%的增幅。针对青少年吸用电子烟的趋势，FDA负责人还提出过警告：一旦全美青少年烟草调查结果显示青少年电子烟使用率进一步上升，电子烟行业可能会被完全禁止。

实际上，近期公布的相关病患案例中，青少年使用者的比例占到了绝大多数。

美国卫生部的数据显示，2018年全美有27%的高中生使用过电子烟产品，而在2014年，这一数据仅为10.5%。该部门在2017年进行的一项调查发现，19%的年龄在15岁至17岁的电子烟使用者表示，不同的烟弹口味是他们尝试使用电子烟的主要诱因。

就在上周，密歇根州成为了全美第一个禁止销售调味电子烟的州。密歇根州州长怀特默对媒体解释，此举旨在保护年轻人。惠特默在一份声明表示，“作为州长，我的首要任务是保护孩子们的安全。”

这一番话特有所指，实际上很多销售电子烟产品的公司正在使用各种不同的调味方式来吸引年轻人对尼古丁的兴趣，并误导他们宣称产品是安全的。相关禁令出台后，将全面禁止商家以网络或者零售的形式销售调味电子烟。届时，禁令将持续6个月。

马萨诸塞州也对所有的电子烟产品实施了为期四个月的禁令。在华盛顿州，州卫生委员会采纳了州长杰伊·因斯利的呼吁，宣布紧急禁止调味电子烟产品。其他几个州目前也已通过或正在考虑临时禁令。

No.3电子烟市场的走向

电子烟市场，或许将在未来迎来一片“禁”声。

近日，洛杉矶市议会的一位议员提出了一项建议，以洛杉矶为例，在美国食品药品监督管理局认为电子烟设备安全之前，应该全面在当地禁止出售相关商品。

议员保罗·科雷茨（Paul Koretz）指出：“洛杉矶市不应该无所事事地等待，因为与不受监管的电子烟相关的疾病甚至死亡人数，目前每天都在增加。”科雷茨援引权威统计数据显示，截至上周，已有1080例与电子烟相关的潜在肺损伤病例需要住院治疗，其中包括18例死亡。他指出仅加州就有大约100例病例，其中包括两例死亡病例。

早在洛杉矶市议会提出异议之前，当地时间9月15日，美国纽约州州长安德鲁科莫就宣布了一项紧急行政令，禁止销售调味电子烟产品。州长安德鲁·库莫指责电子烟公司使用糖果和水果味的产品，以此引诱青少年对尼古丁上瘾。

“在新一代年轻人对尼古丁上瘾的时候，我们不能坐等联邦政府采取行动，这项禁止销售薄荷醇口味的禁令，进会一步加强对年轻人的保护。”然而上诉法院驳回了纽约州的紧急禁令，该禁令原本应该于本周生效。对此，纽约州相关官员则表示将会继续推进调味电子烟禁令的实施。

来自保险行业的一些声音，让电子烟遭遇监管的趋势更加耐人寻味。保诚保险计划对使用电子烟的人征收更高的人寿保险费率，使他们的保单价格与普通吸烟者一致。

该公司在一份声明中表示，在申请个人保险时，电子烟使用者也将被归类为吸烟者而不是非吸烟者，而吸烟者往往比非吸烟者被收取更高的保险费用。该公司发言人表示：“过去几个月，人们对电子烟的关注不断增加，并与一些死亡病例和多种疾病联系在一起，导致FDA、联邦政府和一些州发出警告，要求禁止使用调味电子烟。”他强调，公司将在未来几周内开始将电子烟用户重新归类为吸烟者。

除了对生产企业，销售电子烟产品的渠道也在遭遇监管的聚焦。

据美国有线电视新闻网报道，已经有国会议员提出一项立法建议，希望借此限制电子烟中尼古丁的浓度。今年9月早些时候，美国卫生部发出了三份传票，主要针对电子烟产品所用成分的调查。该部门还发布了一项新规定，要求零售商清晰张贴出相关警示，警告消费者与电子烟产品相关的健康风险。

同时，食品药品监督管理局表示到2020年5月，所有电子烟和电子烟销售企业都需要申请认证。FDA相关人员表示，申请程序将“确保那些被授权销售的产品不会危害公众健康。”

即便上述“禁令”都难以实施，税务部门也将采取一些非常手段。有媒体报道相关政府部门计划对所有电子烟产品征收20%的销售税，以此减少青少年使用电子烟的数量。据彭博社报道，销售税可能于今年12月1日正式生效。

多管齐下，电子烟风口的倒计时，恐怕已经在加速。