从白手起家富豪到身陷囹圄，王悦和他的恺英网络是如何滑落的？

创始人被刑拘、多名高管被带走、公司被证监会立案调查、业绩大幅下滑……恺英网络正在遭遇“多事之秋”。

回到四年前，恺英网络也算是一家明星企业，2015年4月借壳泰亚股份登陆A股，曾连拉12个涨停板。其创始人王悦在33岁就以近70亿元的身价登上“2016全球胡润富豪榜”，被称为“白手起家的中国最年轻富豪”。

公开信息显示，恺英网络在上市之前已经连续三年实现盈利，2015年借壳上市时还与泰亚股份立下了三年的业绩对赌协议，承诺2015至2017年的扣非净利润不低于4.6亿元、5.7亿元和7亿元，最终恺英网络超额完成了对赌，三年分别实现净利润6.5亿元、6.8亿元和16.1亿元。

不过，这样的高光时刻在2018年戛然而止。年报显示，恺英网络2018年归属于上市公司股东的净利润仅有1.74亿元，同比下滑89.17%。10月12日，恺英网络发布的2019年前三季度业绩预告显示，其净利润继续下滑态势，下滑幅度为81%至87%。因涉嫌信息披露违法违规，恺英网络日前已被证监会立案调查。

从白手起家的中国富豪到身陷囹圄，从昔日的明星企业到被证监会立案调查，王悦和他创立的恺英网络是如何滑落的？

内部运作被质疑：王悦等4名高管被带走

王悦是一位80后，1983年出生，2005年从长安大学毕业后，即加入初创社交网站51.com，负责网络游戏业务。几年后出去创业，2008年与比自己年长一岁的校友冯显超一起创办了恺英网络。恺英网络赶上了页游和社交网络游戏火热的时期，并接连押中了《摩天大楼》《蜀山传奇》和《全民奇迹》三部爆款游戏。

2015年前后，游戏企业借壳上市成为一时盛景，游族网络、游久游戏、三七互娱等都是在这一时期登陆A股市场，恺英网络也赶上了这个潮流，借壳泰亚股份成功上市。上市之后，恺英网络股价大涨，曾连拉12个涨停板，王悦也迎来人生的高光时刻，在2016年1月，以近70亿元的身价登上“全球胡润富豪榜”，排名第516位，被称为“白手起家的中国最年轻富豪”。

然而，好景不长，今年3月，恺英网络发布公告称，王悦失联；5月，王悦因涉嫌操纵证券市场罪被上海市公安局刑事拘留；6月12日，王悦因涉嫌操纵证券市场罪被上海市公安局正式逮捕。

拔出萝卜带出泥，今年4月，恺英网络副总经理冯显超因涉嫌个人经济犯罪正在接受公安机关调查；随后，公司董事、总经理兼财务总监陈永聪以及离任监事林彬因涉嫌背信损害上市公司利益罪被上海市公安局正式逮捕。

值得一提的是，王悦出事前几乎质押了全部所持有的恺英网络股权，公告显示，截至目前，王悦直接持有恺英网络46157万股，占本公司股份总数的21.44%，已全部被冻结或轮候冻结。王悦失联前，还因个人原因辞去公司董事，并且辞职后将不再担任公司任何职务。

恺英网络走到这一步，与其内部运作不当有很大关系。2016年6月，恺英网络借壳不足半年，就宣布以2亿元收购《蓝月传奇》制作公司浙江盛和20%股权，并承诺如果2016年浙江盛和净利润不低于8000万元，就将收购其剩下的80%股权。

最终，浙江盛和以8997.76万元的年净利润完成对赌。2017年7月，恺英网络以16.065亿元的价格，收购浙江盛和股东金丹良的51%股权。根据约定，金丹良应该在股权转让款到位后，于2017年12月31日前，斥7.5亿元购买恺英网络上市非限售流通股。

这个操作就很耐人寻味了，一般情况下，企业并购时涉及股权方面会采用定增或现金加股权的形式，恺英网络采用现金加回购流通股票的形式，比较少见，这也被认为其实际是为了维持二级市场的股价。

同样的操作，恺英网络于2018年以10.64亿元现金收购浙江九翎70%股权，其中有一半收购款，用于浙江九翎原股东增持恺英网络股票。

除此之外，恺英网络还被曝出内部派系斗争激烈，技术团队和研发团队对公司模式看不清，上市之后，恺英网络也鲜有爆款游戏推出，因聚集了古天乐、张家辉、陈小春等多位明星代言人而为人熟知的《蓝月传奇》也是买来的。

业绩断崖式下跌：上半年经营活动产生的现金流同比下滑103%

10月12日，恺英网络披露2019年前三季度业绩预告，报告期内，其净利润预计为6400万至9600万元，与去年同期的盈利4.92亿元相比，下滑81%至87%。

而过去三年，恺英网络的盈利能力都很客观。恺英网络借壳上市时，与泰亚股份签署了对赌协议，承诺2015年度、2016年度、2017年度预估扣非净利润不低于4.6亿元、5.7亿元、7亿元。而实际上，恺英网络在这三年的净利润达到了6.5亿元、6.8亿元和16.1亿元，超额完成。

到了2018年，恺英网络业绩断崖式下跌，全年净利润仅1.74亿元，同比下滑89.17%。10月12日，福建证监局认定恺英网络2018年年报信息披露违规，其中包括少披露1000万元冻结款项、400万元预付账款坏账计提依据不足、5000万元其他应收款项以及2890万元长期期权投资的减值计提依据不足。

针对业绩下滑，恺英网络在财报中给出了这样几点原因：新游戏研发力度加大，导致研发费用上升；部分新游戏上线时间延迟；、部分老游戏逐渐进入生命周期末期，游戏营收降低；相关诉讼仲裁案件影响净利润；拓展海外市场增加了广告投放力度。

2018年3月起，原广电总局暂停游戏版号审批工作，没有版号，新游戏只能进行公测、内测，但无法进行商业变现，这直接影响到游戏公司的收入。到了2018年末游戏版号恢复发放，但整个进度仍然十分缓慢。恺英网络在2018年业绩大幅下滑，跟大环境有密切关系。

恺英网络目前正在进行新游戏的开发，新游戏能否成功做出来，做出来之后能否成功上线，这些目前仍是未知数。而其老牌游戏《全民奇迹》《蓝月传奇》《传奇盛世》等黄金期已过。目前运营的多款游戏牵涉知识产权争议，根据今年半年报，恺英网络面临的诉讼纠纷有20多起。

▲2019年上半年恺英网络财务数据

巨大的研发投入，新游戏上线待定，老游戏增长乏力，正在运营的游戏又有诸多官司缠身，这些已经对恺英网络的现金流产生影响。半年报显示，2019年上半年，恺英网络经营活动产生的现金流为-1342万元，与去年同期的3.49亿元相比，下滑103.85%。

作为一家已经成立11年的企业，经营活动产生的现金流为负说明这家企业的竞争力下降，产品销售的市场占有率下降，也就意味着这家企业正在进入衰退期。

律师：投资者索赔可预先登记

10月8日晚间，恺英网络发布公告称，因涉嫌信披违法违规被证监会立案调查，受此消息影响，10月9日，恺英网络开盘即被封死在跌停板，致使前期买入该公司股票的投资者悉数被套，目前已经有投资者起诉索赔。

上海君澜律师事务所俞强律师在知乎发文称，根据最高人民法院《关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》的规定，上市公司因虚假陈述受到证监会、财政部等行政处罚（或人民法院生效刑事判决），受损的股民有权向有管辖权的法院提起民事赔偿诉讼，投资损失包括投资差额损失、印花税、佣金及利息。在2019年10月8日（含当日）前买入股票，并且在2019年10月8日收盘时仍有持股的受损投资者可以参与索赔预登记。

俞强律师称，根据以往的惯例，证券监管部门一般是在掌握了调查对象的违法事实后才会启动调查程序，因此恺英网络受到行政处罚并面临众多投资者索赔几成定局。