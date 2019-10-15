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转型遇阻：哈雷暂停生产和交付第一辆电动摩托车

2019-10-15 6:39:42来源：新浪科技作者：林克责编：远洋评论：

北京时间10月15日讯，美国著名摩托车生产商哈雷-戴维森公司周一表示，由于在最后的质量检查中发现了一个小故障，该公司已经停止生产和交付其第一款电动摩托车。

这家摩托车制造商表示，它发现上个月底刚刚向经销商发货的旗下第一款电动摩托LiveWire存在“非标准状况”，于是暂停该车型的生产和交付，并展开进一步的测试和分析。尽管该公司表示测试进展“良好”，但它没有说明具体何时能恢复生产。消息传出后，哈雷的股价下跌了1%，至34.73美元。

公司首席执行长莱瓦蒂奇（Matt Levatich）将LiveWire定位为打造新一代客户的关键。在莱瓦蒂奇的领导下，美国零售销售额连续10个季度下滑。虽然它更容易操作——没有离合器，只有一个控制前进的油门——但分析人士质疑其29799美元的价格是否会吸引更年轻的车手。

LiveWire最初应该在8月开始交货，但据Wedbush证券公司的分析师詹姆斯·哈迪曼（James Hardiman）称，该公司在9月24日的一个投资者日期间表示，他们暂停发售以确保产品没有任何缺陷。该款电动摩托车自今年1月起在美国开始接受预订。

此前有媒体称，哈雷公司首席运营长米歇尔-昆比尔（Michelle Kumbier）的一份备忘录显示，该公司上周告诉部分经销商，在对充电装置进行测试时，将暂停生产。该公司要求客户和经销商只能使用经销商提供的专业充电器，而不能家用电源插座。

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关键词：哈雷

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