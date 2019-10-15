Uber宣布在自动驾驶和外卖服务等部门裁员约350人

北京时间10月15日凌晨消息，美国网约车巨头Uber周一证实，该公司已在旗下包括外卖服务Uber Eats在内的多个团队中裁员约350人。
Uber CEO达拉·科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）向全公司员工发出电子邮件，宣布了这项裁员计划。他在邮件中写道：“今天这样的日子对我们所有人来说都很艰难，行政领导团队和我将竭尽所能来确保我们在未来不再会有这样的日子。”
受此裁员计划影响的其他团队包括Uber旗下绩效营销部门、招聘部门、先进技术部门和安全部门以及多个全球乘车和平台部门。财经信息供应商FactSet数据显示，Uber目前共有22263名员工，此次裁员的人数在员工总数中所占比例约为1.5%。Uber自己的报告则显示，截至2019年6月30日该公司共有26799名员工，但随后并未公布更新数据。
这是最近几个月以来Uber采取的第三轮裁员措施，此前该公司于今年8月在营销团队裁员400人，9月则在工程和产品团队裁员435人。
截至收盘，Uber股价上涨0.99美元，报31.12美元，涨幅为3.29%。
科斯罗萨西电子邮件的全文如下：
Uber团队：
如你们所知，在过去几个月时间里，公司领导人们仔细审视了自己的团队，目的是确保我们的组织结构能在未来几年里取得成功。这带来了艰难但很有必要的变化，旨在确保我们在正确的地点有正确的人担任正确的岗位，并始终让自己对最佳绩效负责。
几个月前我们启动了在营销团队裁员的过程，最近又开始在产品和工程团队裁员，而今天这一波裁员是最后一波。这一次，ATG（先进技术集团）、外卖服务Eats、Global Rides（全球乘务部门）和Platform（平台部门，包括Rides Ops、CommOps、安全和保险平台、U4B和Product Ops等）、绩效营销部门和招聘部门都发生了变化。作为这项行动的一部分，我们要求重新安置一部分员工，约有350人将离开公司。
今天这样的日子对我们所有人来说都很艰难，行政领导团队和我将竭尽所能来确保我们在未来不再会有这样的日子。我们都必须为自己的工作方式打造新常态来做好自己的角色：找出并清理重复工作，在绩效方面坚持高标准，在未能达到期望时给予直接反馈并采取行动，还要消除倾向于在公司成长期间渐渐滋生的官僚主义。
我们已经证明自己不仅是世界上最有雄心壮志和最具创新精神的公司之一，而且也是最具韧劲的公司之一。我们总是可以渡过难关，在走出关口之后变成一家更好、更强大的公司——在明天乃至以后的每一天都将继续如此。
跟往常一样，在明天我们将全力开动，并将把大部分时间用来回答你们的问题。
目视前方，埋头苦干。
达拉