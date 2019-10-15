Uber宣布在自动驾驶和外卖服务等部门裁员约350人

北京时间10月15日凌晨消息，美国网约车巨头Uber周一证实，该公司已在旗下包括外卖服务Uber Eats在内的多个团队中裁员约350人。

Uber CEO达拉·科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）向全公司员工发出电子邮件，宣布了这项裁员计划。他在邮件中写道：“今天这样的日子对我们所有人来说都很艰难，行政领导团队和我将竭尽所能来确保我们在未来不再会有这样的日子。”

受此裁员计划影响的其他团队包括Uber旗下绩效营销部门、招聘部门、先进技术部门和安全部门以及多个全球乘车和平台部门。财经信息供应商FactSet数据显示，Uber目前共有22263名员工，此次裁员的人数在员工总数中所占比例约为1.5%。Uber自己的报告则显示，截至2019年6月30日该公司共有26799名员工，但随后并未公布更新数据。

这是最近几个月以来Uber采取的第三轮裁员措施，此前该公司于今年8月在营销团队裁员400人，9月则在工程和产品团队裁员435人。

截至收盘，Uber股价上涨0.99美元，报31.12美元，涨幅为3.29%。

科斯罗萨西电子邮件的全文如下：