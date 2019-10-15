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24亿欧元罚款，谷歌向欧盟上诉反垄断案将于明年2月举行听证会

2019-10-15 6:52:28来源：新浪科技作者：唐风责编：懒猫评论：

北京时间10月15日凌晨消息，据相关人士透露，Alphabet旗下谷歌部门针对欧盟24亿欧元（约合26.4亿美元）反垄断罚款提出上诉的听证会将于2020年2月在欧洲第二最高法院举行，为期三天。

开设在卢森堡的欧盟一般法院（General Court）将听取谷歌和一个支持该公司上诉的科技游说团体的论点，而欧盟委员会则将得到德国和8家公司的支持。

英国比价网站Kelkoo的CEO理查德·斯泰尔斯（Richard Stables）表示，此次听证会定于明年2月12日至14日举行。Kelkoo在本案中支持欧盟委员会。

另外，为欧盟的其他三个支持者提供建议的律师托马斯·霍普纳（Thomas Hoeppner）也证实了听证会日期。

欧盟委员会两年前指责谷歌偏袒自己的比价购物服务，对其处以巨额罚款，并下令该公司停止反竞争的商业行为，为对手创造公平的竞争环境。

谷歌随后向欧盟一般法院提起诉讼，这是针对欧盟三项独立反垄断裁决发起的三项上诉之一。

支持欧盟委员会的团体包括欧洲消费者团体BEUC、英国比价购物网站Foundem（该网站发起的投诉引发了欧盟方面的调查）、法国比价网站Twenga、德国出版集团VDZ和BDZV、EFTA（欧洲自由贸易协会）和德国出版商Axel Springer旗下比价时尚网站Visual Meta等。

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关键词：谷歌

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