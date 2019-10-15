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游戏本上光开关按键：雷蛇发布Blade 15 Advanced游戏笔记本

2019-10-15 7:13:10来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家10月15日消息 Razer雷蛇官方正式发布了新款Blade 15 Advanced游戏笔记本电脑，除了性能依旧给力外新电脑还加入了1.7毫米键程机械键盘，同时它也是全球首款采用光开关按键设计的游戏笔记本电脑。

据官方那个资料显示，RAZER在每个按键中都加入了光开关设计，这也意味着电脑对用户每次敲击键盘时的读取速度更快更准，游戏/办公体验也将获得全面提升。

雷蛇表示将在2020年为Blade 15 Advanced提供多种配置，不过目前只有一款售价为2649美元的配置可用：采用15.6英寸1080p磨砂显示屏，屏幕纵横比为16：9，刷新率为240Hz，搭载Intel Core i7-9750H六核处理器，显卡采用Nvidia RTX 2070 Max-Q，内存是16GB DDR4 2,667MHz，存储为512GB NVMe SSD（可扩展至2TB）。

接口方面包括一个Thunderbolt 3，一个USB-C 3.2（第二代），两个USB Type-A 3.2（第二代），HDMI 2.0B，Mini DisplayPort，网络摄像头，支持Windows Hello，内建80Wh电池，230W电源适配器。

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