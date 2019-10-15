美国财长：Libra若达不到监管标准，将采取执法行动

北京时间10月14日晚间消息，据国外媒体报道，针对6家会员退出Libra（天秤币）协会，美国财政部长史蒂芬·姆钦（Steven Mnuchin）今日表示，他们之所以决定退出，可能是因为担心政府将采取执法行动。

由于全球多国央行、财政部长、立法人员，以及全球多家隐私保护机构都对Libra提出了质疑，并列出了与Libra有关的多个问题，包括洗钱、恐怖主义融资和金融稳定等，近日已有6家创始会员宣布退出Libra协会，分别是Paypal、Visa、Mastercard、eBay、Stripe和Mercado Pago。

对此，姆钦今日在接受采访时称：“我已经多次与Libra代表会面，立场也已经很清楚，如果Libra不能满足有关洗钱和金融犯罪方面的标准，我们将对他们采取执法行动。我认为，他们已经意识到还没有准备好，还没有达到标准。我猜想，有些合作伙伴对此感到担忧，并退出了，直到他们达到了这些标准。”

有分析称，Libra协会此次失去多家支付公司的支持，可能对该项目造成严重打击。当前，Libra正面临着世界多国政府的审查。除了美国财政部，美国众议院金融服务委员会将于10月23日针对Libra举行听证会。届时，Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）将出席会议。

今日早些时候还有报道称，Libra协会剩余的22家会员将于今日在日内瓦举行第一次Libra理事会会议，确定各自的角色，并尝试回答初始白皮书中未列出的所有监管问题。此外，还将生成正式的协会章程。