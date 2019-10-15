腾讯音乐美股跌1.26%，百度相对强度线接近10年来低点

北京时间10月15日消息，星期一美股小幅收跌。截至收盘，道指跌29.23点，跌幅为0.11%，报收26787.36点；标普500指数跌4.12点，跌幅为0.14%，报收2966.15点；纳指跌8.39点，跌幅为0.10%，报收8048.65点。

美国主要科技巨头涨跌互现，脸书跌0.49%，亚马逊涨0.26%，苹果跌0.14%，NetFlix涨0.92%，Alphabet涨0.14%，微软跌0.09%。

中国主要科技股涨跌互现，网易涨2.9%，爱奇艺跌1.64%，拼多多跌0.06%，微博涨0.1%，腾讯音乐跌1.26%，阿里巴巴跌1.03%，京东涨0.4%，百度涨0.76%，趣头条涨5.74%。

▲两则利好消息拉动世纪互联股价大涨近16%

中概股股价

其他中概股涨跌互现，其中上涨的公司包括：世纪互联（涨15.79%），品钛（涨4.76%），优信（涨4.67%），华米（涨4.41%），简普科技（涨3.2%），乐信（涨1.99%），寺库（涨1.88%），无忧英语（涨1.74%），凤凰新媒体（涨1.29%），前程无忧（涨1.28%），瑞幸咖啡（涨1.27%），陌陌（涨0.98%），兰亭集势（涨0.94%），云米（涨0.87%），好未来（涨0.63%），小赢科技（涨0.5%），易车网（涨0.39%），500彩票网（涨0.36%），虎牙（涨0.31%），唯品会（涨0.22%），畅游（涨0.21%），新东方（涨0.14%）。

与上一交易日持平的公司包括：搜狗。

下跌的公司包括：携程网（跌0.13%），哔哩哔哩（跌0.14%），猎豹移动（跌0.28%），新浪（跌0.39%），中芯国际（跌0.45%），聚美优品（跌0.5%），触宝（跌0.6%），搜狐（跌0.66%），UT斯达康（跌0.67%），宝尊电商（跌0.76%），趣店（跌0.77%），迅雷（跌0.88%），中通（跌0.97%），欢聚时代（跌1.01%），人人公司（跌1.06%），拍拍贷（跌1.06%），58同城（跌1.23%），宜人贷（跌1.31%），百世（跌1.34%），蔚来（跌1.92%），达内科技（跌1.96%），搜房网（跌1.97%），1药网（跌2.2%），途牛（跌2.35%），正保教育（跌2.4%），小牛电动（跌2.51%），汽车之家（跌3.06%），乐居（跌4.3%），金融界（跌5.04%），信而富（跌6.31%），如涵控股（跌8.83%），流利说（跌9.54%），斗鱼（跌10.2%）。

在公布的两则消息的拉动下，星期一常规交易中世纪互联股价大幅上涨。世纪互联公布了一个与阿里巴巴合作的项目，并宣布向执行董事长陈升全资拥有的Personal集团定向发行至多6万股新设立的C类普通股股票，价格为每股1.35美元。根据相关协议，金山软件旗下King Venture和小米系Xiaomi Ventures可以分别认购5049和1468股世纪互联C类普通股股票。世纪互联还与阿里巴巴签订了一份谅解备忘录，双方将在中国东部地区部署互联网数据中心服务。项目将分为两个阶段建设，第一阶段完成时间是2020年上半年。预计该项目第一阶段将给世纪互联带来人民币16亿元营收。世纪互联发行C类普通股的目的，是强化在董事会和高管领导下执行公司长期商业战略的能力。今天常规交易中，世纪互联股价上涨1.14美元，涨幅为15.79%，报收于8.36美元。

从技术上说，当前百度股价可谓惨不忍睹。它曾在2018年5月达到创记录的284.22美元，今天常规交易中却跌至105.46美元。百度股票的相对强度线接近10年来低点，意味着它的表现非常差。百度曾得到机构投资者的有力支持。但在2019年，它却遭到机构投资者抛售，9月有1625只基金持有百度股票，今年6月和3月时这一数字分别为1722和1887。百度控制着75%的中国搜索流量，80%营收来自在线广告，但目前其股价表现远不如“BAT”中的阿里巴巴和腾讯。由于政府监管趋紧，百度在线广告业务增长放缓。百度投资的新领域——包括自动驾驶汽车，尚未到收获期，这会对其利润和股价产生负面影响。百度移动业务也不给力。市场研究公司Morningstar称百度应用不像微信那样是一款超级应用，在用户手机使用时长的占比在下滑。百度最近三个季度的业绩令人失望，利润分别下跌20%、81%和55%，甚至营收都出现下跌，这意味着它尚未能扭转当前的颓势。

美国/国外科技股

其他国外科技股多数下跌，其中上涨的公司包括：特斯拉（涨3.66%），Uber（涨3.29%），AMD（涨2.62%），惠普公司（涨1.85%），西部数据（涨1.59%），速汇金（涨0.99%），Lyft（涨0.8%），戴尔科技（涨0.76%），LendingClub（涨0.68%），恩智浦（涨0.43%），动视暴雪（涨0.35%），英伟达（涨0.29%），Yelp（涨0.28%），博通（涨0.27%），Box（涨0.18%），PayPal（涨0.17%）。

与上一交易日持平的公司包括：Salesforce。

下跌的公司包括：摩托罗拉系统（跌0.11%），SAP（跌0.12%），Adobe（跌0.18%），Spotify（跌0.28%），艺电（跌0.33%），VMware（跌0.37%），eBay（跌0.49%），IBM（跌0.5%），索尼（跌0.52%），高通（跌0.52%），美光科技（跌0.53%），赛门铁克（跌0.62%），甲骨文（跌0.76%），Zynga（跌0.81%），Fibit（跌0.82%），英特尔（跌0.86%），Groupon（跌1.06%），思科（跌1.1%），爱立信（跌1.18%），诺基亚（跌1.39%），Twitter（跌1.44%），iRobot（跌1.87%），黑莓（跌1.88%），GoPro（跌2.67%），Snap（跌2.82%），Pinterest（跌3.61%），Slack（跌5.27%）。

▲特斯拉堪比苹果、亚马逊

尽管大盘接近历史高点，特斯拉股价今年表现却相当疲软。在投资者看来，特斯拉并非一家汽车厂商，而是像苹果和亚马逊那样的科技公司。作为一家主打软件和自动驾驶功能的电动汽车公司，特斯拉被认为是汽车厂商和科技公司的混合体。在市盈率方面，特斯拉远高于汽车厂商，与苹果、亚马逊存在诸多相似之处。虽然都不是所在领域的“第一人”，但苹果在计算机、亚马逊在电子商务领域取得了极大成功。电动汽车也不是特斯拉发明的，但特斯拉却使得电动汽车成为主流产品。苹果给计算机产业带来了一场革命，产品吸引了大量忠实粉丝，在这方面，特斯拉可以媲美苹果。特斯拉给电动汽车市场带来了一场革命，许多用户对特斯拉汽车青睐有加。在各自早期阶段，特斯拉与亚马逊有诸多相似之处。电子商务和电动汽车都曾被许多人不看好，被认为没有前途。亚马逊市值远高于传统零售巨头沃尔玛，而特斯拉市值也高于福特。亚马逊的成功迫使许多零售商重视电子商务，但它们“觉悟”得有点晚了。目前几乎所有汽车厂商都押注电动汽车，但特斯拉汽车仍然是电动汽车领域的标杆。

▲盘中苹果市值一度反超微软，重回市值第一宝座

今天常规交易中，盘中苹果市值一度超过微软，成为世界上市值最高的公司。由于苹果和微软都在积极地回购股票，使得外界很难精准地掌握它们的实时总股本。今天盘中苹果股价一度上涨0.33%至236.98美元，市值达到1.072万亿美元；微软股价一度上涨0.2%至139.96美元，市值达到1.069万亿美元。今年以来，微软股价累计上涨38%，苹果股价累计上涨50%。上周五，苹果股价盘中一度摸高238.13美元，创下52周以来盘中新高。截至收盘，微软股价下跌0.13美元，跌幅为0.09%，报收于139.55美元，市值为1.066万亿美元；苹果股价下跌0.34美元，跌幅为0.14%，报收于235.87美元，市值为1.066万亿美元。