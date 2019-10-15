来自Ovum的最新研究报告称，截至2019年第二季度中旬，全球已有30多个5G商用移动和FWA网络推出服务，这是一项可观的行业成就，也是行业加速5G标准化以及网络、终端和更广泛生态系统商用的直接结果。

据Ovum对5G的最新研究，到目前为止，5G提供的新能力比较有限。但是，与4G一样，这足以激发消费者的兴趣。对于最终用户而言，目前推出的5G就是一种更好的4G罢了。但Ovum欧洲高级分析师Paul Lambert表示，与4G一样，更快的速度、更及时的响应（通过更低的延迟实现）以及更多的价值（数据流量、内容或者两者兼具）足以让消费者转向一种新的技术——当网络能够带来更好的体验时。

5G是一场马拉松，而不是短跑比赛

Ovum认为，如果5G是一场比赛，那它是一场马拉松，而不是短跑。只有在运营商持续扩大覆盖范围的前提下，才能具备先发优势。

Ovum的研究表明，那些没有先发4G但在推出之后迅速扩大网络覆盖范围的运营商，可以赶超那些先发4G却没能迅速扩大覆盖范围的同行。Ovum认为，5G网络质量和覆盖范围对消费者的影响相比4G更为重要，如果运营商投资于网络的广泛覆盖和良好的网络体验，他们可以从营销网络的覆盖范围和速度效益中获得明显的竞争优势。

5G使运营商能够在其市场中重新定位

由于5G网络的复杂性更大，这一点可能比4G更加真切，因为那些后来推出服务的公司将能够利用网络的改进的优势，而且成本更低，这是评估5G业务时的一个关键考虑因素。5G的潜力最好通过包括云、SDN、MEC等网络转型来实现，而非基于营销目的切换至一张仅有少量BTS的网络，所以运营商应该将5G看做是整个网络的转型，而不只是增加了一个新的空口。

避免5G推出时收取溢价费用

在价格方面，Ovum认为，运营商只有在合理的情况下才应该在推出5G时收取额外费用。运营商在发布一项新技术时，往往默认的做法是通过更高的价格将其直接货币化，而4G表明这种方法是行不通的。至关重要的是，与4G相比，5G降低了传输数据的成本，而5G的定价反映出了这一点，数据更多、速度也快一点，有时甚至并没有比4G收费更高。运营商应该利用5G作为重新思考整体定价策略的机会，并且仅在5G溢价合理时才考虑这样做。

早期阶段营销宣传要与覆盖范围保持一致

在对成功的4G营销策略进行评估之后，Ovum认为，运营商应该避免在5G覆盖范围上做出过分承诺，而应该在网络部署的早期阶段将营销宣传与覆盖范围保持一致。5G更快的速度和增强的即时性，应该足以使运营商向消费者传达5G相较于4G的提升。

以5G作为区分内容的基础

在5G服务方面，Ovum发现，5G服务尚处于开发的初期阶段，运营商需要进行投资、协作和合作，从而确保他们可以开发各种能够充分利用5G增强能力的定制服务。在线高清游戏和AR是除了增强宽带以外的两项服务，运营商目前正利用这些服务作为市场竞争的差异点，并展示出5G的独特能力。随着市场的发展，与4G相比，运营商将有更多的机会来增强自己的竞争地位。