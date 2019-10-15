天秤币协会正式成立，21个合作伙伴签署章程

北京时间10月15日早间消息，据彭博报道，Facebook在其数字加密货币项目中剩余的合作伙伴于本周一签署了文件，正式加入天秤币协会。该协会是一个新的管理机构，它将负责对这家社交媒体巨头所推出的全球加密货币进行监督。

本周一，该项目的21个创始成员在日内瓦签署了一份正式章程，该章程显示了他们在这一项目上的努力，但是新章程同时规定，协会成员可以随时退出这一项目。上周末，该协会的多个著名合作伙伴企业选择退出了这个项目，因此其创始成员的规模也有所缩减。此外，该协会还成立了一个董事会，并且对外宣布了其行政领导团队的最初几名成员。包括Uber、Spotify、Coinbase在内的联盟合作伙伴将与Facebook展开合作，帮助这种新的货币正式获得启动，并且通过监管机构的审查。

Facebook内部致力于加密货币的部门Calibra在一份声明中表示：“在我们的旅程中，今天是一个重要的日子，它标志着我们迈出了重要的一步。现在我们已经迎来了改变的时候，我们致力于实现这个目标。”

在重要事件上，新制定的制度为每个创始成员都提供了投票权，每个成员拥有一票。天秤币协会表示，其首届5人董事会的成员将包括一直以来负责这一项目的Facebook高管大卫·马库斯（David Marcus），以及来自Kiva Microfunds、PayU、Xapo和风险投资机构Andreessen Horowitz的代表。

对于天秤币这个诞生不久的项目来说，天秤币协会的正式成立，是其发展过程中一个重要的里程碑。今年6月Facebook公司公布了这一计划，起初该协会的合作伙伴由27家企业组成，其中包括了一些非常著名的支付企业。如此之多的合作伙伴既是一种实力的展示，也是Facebook对外界所放出的一个信号，即这家社交网络巨头不会独自负责这个加密货币。相反，会有其他企业对Facebook进行帮助，共同对这种新货币进行管理。这是一个重要的细节，因为一直以来，Facebook都在因隐私漏洞丑闻而遭受批评，且该公司目前正在面临不断升级的反垄断审查。

然而，来自监管机构和立法机构的强烈抵制，引起了该项目部分早期合作伙伴的担忧，上周末多家知名合作伙伴宣布放弃这一项目。退出项目的企业包括Visa、万事达、Stripe、eBay。而Paypal是另一家与天秤币项目有着密切关联的老牌支付企业，该公司也在一周前宣布退出该项目。

上周五马库斯在Twitter上表示，尽管多个合作伙伴选择退出，但是他对这个项目依然充满了希望。他写到：“如此巨大的变化给我们带来了困难。但是当面对巨大的压力的时候，你就能够知道自己正在做重要的事情。”

天秤币距离正式存在还有很长的路要走。Facebook公司的高管，包括其CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）都曾承诺，在美国监管机构得到安抚之前，他们不会推出这种货币。而让美国监管机构感到放心和满意，这可能需要一段时间。此前参众两院的议员都曾公开批评过Facebook的这个项目，该项目也引发了人们对这种新的加密货币可能被用于非法洗钱或贩运活动的担忧。多名美国参议员上周致信该参与了组织的支付企业，敦促它们退出该项目。

下周扎克伯格将前往众议院金融服务委员会（House Committee On Financial Services），回答来自议员的提问。预计天秤币将会成为本次讨论的中心议题。

在天秤币协会正式成立之后，该加密货币也迎来了一个潜在的亮点：所有放弃了该项目的早期合作伙伴，可能很快就会被其他企业替代。该协会表示，目前有1500个其他组织有兴趣加入这一协会，但是目前只有180个组织符合加入的标准。