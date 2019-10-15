贾跃亭在美国申请个人破产，分析师称乐视网追债更难了

IT之家10月15日消息 昨天贾跃亭债务处理小组方面发布《有关贾跃亭先生个人破产重组及成立债权人信托的声明》，声明称贾跃亭已于美国当地时间10月13日根据美国相关法律第11章（chapter 11）主动申请个人破产重组，这将成为解决贾跃亭个人余下债务并保障债权人利益的最佳方案。

贾跃亭债务处理小组表示，作为个人破产重组方案的一部分，由债权人组成的委员会和信托受托人控制和管理的债权人信托也将同时设立，美国法院认定的贾跃亭全部资产和相关收益也将会通过这种方式转让给债权人。该方案完成后，贾跃亭将不再持有任何Faraday Future（FF）的股权。

声明还提及，贾跃亭90%以上的债务都是替公司担保的债务，自从被某债权人超额冻结（远远大于欠债总额）所有贾跃亭和乐视的资产及银行经营账户已直接导致公司无法正常运营，直至乐视崩塌以来，截至目前贾跃亭已替公司偿还债务超30亿美金，待偿还债务总额约为36亿美金，减去已冻结待处置国内资产以及可转股的担保债务，债务净额约为20亿美金。

现据第一财经报道，有分析师表示，这对乐视网的债权人来说是坏消息，他们追回债权的机会更渺茫了。这位分析师说，FF公司与乐视网没有直接关系。因为美国公司是独立实体，与乐视网是分开的。如果有间接影响的话，对乐视网的债权人来说是坏消息，虽然继续可以通过法律途径来追讨债权，不是说美国公司破产就不可以追了，但是追回债权的机会将越来越渺茫。

还有分析师称，贾跃亭所说的“破产”是通过减免债务（也就是俗称的“赖账”）解决个人债务问题的手段，但并不是“为了履行对于债权人尽责到底的承诺”。