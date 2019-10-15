苹果iPhone SE 2代什么时候到来？ 它又为谁存在？

10月15日上午消息，近日有关苹果iPhone SE 2的传闻颇多，尤其在知名分析师郭明錤（Ming-Chi Kuo）发表了最近的预测之后，这款原本已经被人淡忘的产品再次被提起，所以新浪数码做个汇总，让您能更清楚的理解这款产品。

iPhone SE由苹果公司在2016年3月21日发布，也正是在那之后，以前没什么人关注的苹果春季发布会才逐渐被国内用户熟悉起来。iPhone SE外观与iPhone 5s基本一致，苹果尝试用之前的旧设计加上一些新的部件、例如最新的处理器和NFC模块，构造一个“错代产品”，它的大部分属于过去，但Apple Pay之类功能又属于现在，并且因为是旧外观，价格也能相对便宜。

iPhone SE一代曾经作为“小钢炮”的范例被各家安卓手机厂商追随

但iPhone SE却没有像iPhone 6、iPhone 7这种正代产品一样每年都规律更新，用户一等就是三年多，苹果从未发布过任何后续产品，反而是iPhone XR的推出，让人以为SE系列已经不再会出现了。众多小屏手机爱好者，也无法等三年这么久，换了新iPhone之后，SE二代其实已经不像之前那么倍受期待。

但近期，关于这款手机的传闻再起，据说规格与iPhone 8非常相似，就像之前iPhone SE是iPhone 5s机身的改良版一样。郭明錤认为，iPhone SE 2将采用64 GB和128 GB的存储配置，并提供银色，深空灰色和红色三种颜色选择。明年第一季度发布。

至于定价，大多数人都相信这是一款相对廉价的iPhone，起售价为399美元。

有人认为SE2代会这样……这个……想多了

据说这款手机的整体设计将模仿iPhone 8，但它将配备最新的A13芯片和3 GB RAM。这意味着它将具有与刚发布的iPhone 11和iPhone 11 Pro大致一样的运算能力，只是运行内存减少了1GB，并且跟iPhone 11系列一样去掉3D Touch功能。

这路数像极了当年的iPhone SE一代：旧外观，新芯片；外观老，性能强。

不喜欢面部解锁，依旧怀念touch ID和小屏幕手机的用户一定会喜欢它，当然，这部分人不是狂热的苹果粉丝，也不怎么追求最新的产品，他们可能还是那些在用iPhone 6和iPhone 6 Plus的人。

iPhone 11成了正旗舰，低价手机市场空缺出来

郭明錤声称，苹果公司已经通知供应商每月要生产2-4百万部iPhone SE 2。他预计苹果将在2020年销售超过3000万部iPhone SE 2手机。

苹果现在还在卖iPhone 8，国内3500元起，已经是官方渠道最便宜的iPhone

目前，苹果公司官网依旧在卖iPhone 8，定价是449美元，推测iPhone SE 2至少会跟这个价格类似。

这是苹果不断挖掘新用户，推进老用户换新的策略：9月发布旗舰，那些最忠诚的粉丝会在第一批换机；来年三月再发布一个错代产品，它既不会影响到正代旗舰的发布，也能让老旧手机用户买单，预算不多的新用户有机会体验最新的A系列处理器，并逐步被苹果的生态圈住。