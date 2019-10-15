意大利准备明年向巨头征收网络税，预计收益6亿欧元

10月15日消息，据国外媒体报道，消息人士周一表示，意大利准备在2020年预算中安排对数字公司征收新税种，以替代预定的销售税的上调。

消息人士称，这将迫使跨国网络巨头支付3%的互联网交易税。不过消息人士还表示，由于国内执政党之间还在进行谈判，此政策可能会有一些变化。

预计每年将为意大利产生约6亿欧元收益的这一新政策，适用于在全球年收入至少为7.5亿欧元并且在意大利的数字服务收入超过550万欧元的公司。

意大利原定于明年1月开始上调销售税，此举可能会损害本已疲弱的国内需求。为了避免这一不利做法，意大利正在努力寻找新的收入来源。

长期以来，意大利和欧盟其他成员国一直在抱怨Facebook、谷歌和其他网络巨头，声称这些科技公司在本国赚取巨额利润，但每年缴纳的税款至多只有数百万欧元。

大型互联网公司之所以能够规避各国税收，因为它们可以将收入转移到低税率或免税的地方，比如爱尔兰，而不管它们的客户在哪里。

消息人士称，意大利的这一新税收政策将于明年1月生效。如果欧盟设法引入覆盖整个28个成员国的网络税的共同规则，意大利将相应调整自己的计划。

意大利经济部长罗伯托?古蒂埃里（Roberto Gualtieri）在10月10日的该国议会听证会上表示，意大利已要求欧盟委员会向整个欧洲的公司提出一项关于最低税率的提案。