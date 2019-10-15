抖音海外版进军硅谷，以高出20%薪酬挖Facebook员工

北京时间10月15日消息，多位知情人士称，抖音海外版TikTok已经在硅谷开设了一家办事处，并开始挖角Facebook员工，提供的薪酬最多比Facebook高出20%。

TikTok

多位知情人士称，TikTok在近期搬进了加州山景城的一处办公地点，而这处办公地点此前由Facebook旗下消息应用WhatsApp使用。TikTok新办事处距离Facebook门洛帕克总部只有几英里，将两家公司之间的竞争从吸引年轻用户升级到了人才争夺战。

TikTok在2017年由字节跳动公司发布，被称为抖音海外版，允许用户观看和制作通常是唱歌的短视频。字节跳动称，旗下产品的全球总日活跃用户超过7亿。相比之下，Facebook宣称有21亿人每天在使用其应用家族中的产品，包括Instagram、Messenger以及WhatsApp。

职业社交网站领英上的信息显示，在硅谷开设新办事处的同时，TikTok和字节跳动还在旧金山湾区发布了多个岗位招聘公告。自2018年以来，TikTok和字节跳动从Facebook挖走的员工超过24名。

薪酬高出20%

两位已跳槽到TikTok的前Facebook员工称，跳槽到TikTok的吸引力在于他们渴望在一家热门社交媒体公司工作，因为TikTok正在经历极速增长阶段。尽管Facebook提供无可匹敌的福利，例如全天免费食品，但是TikTok提供的薪酬与Facebook相比不相上下，同样具有竞争力。一位知情人士称，TikTok提供的薪酬比Facebook最多高出20%，这在圈内众所周知。

知情人士称，TikTok有意从对手挖角的是有经验的员工，有能力解决伴随高速增长技术一同出现的问题。在从Facebook挖人的同时，TikTok从其它科技公司挖走了更多员工，包括谷歌旗下YouTube、亚马逊、Snap以及Hulu。

除了开设新的湾区办事处，TikTok还计划升级位于加州洛杉矶附近的卡尔弗城总部。TikTok将在2020年初搬到那里的新办公场所，能够容纳1000名员工。

Facebook尚未在其财务文件中像Twitter、Snap那样将TikTok列为竞争对手，但是已经保持警惕。去年，Facebook发布了一款短视频应用Lasso。除了下载统计以外，Lasso几乎和TikTok一模一样。移动应用分析公司Sensor Tower发布的报告显示，自2019年以来，有5.46亿全球用户从苹果App Store和谷歌Google Play商店下载了TikTok应用。相比之下，只有42万全球用户下载了Lasso。这些数据不包括中国的Android平台下载量。

Facebook旗下照片分享应用Instagram据称也在开发一项名为“短片”(Clips)的功能，复制TikTok的视频制作特性。Facebook CEO马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)近期在与员工举行的会议上称，公司计划抢先在TikTok尚未走红的市场推出Lasso，例如墨西哥。

“TikTok真的是中国科技巨头开发的首款在全球备受欢迎的消费者互联网产品。它开始在美国变得火爆，尤其是在年轻人中间。”扎克伯格称。

Facebook尚未置评。