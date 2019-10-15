魅族Flyme 8最新体验版发布，新增前置超级夜景

IT之家10月15日消息 魅族Flyme 8.19.10.15 beta体验版现已更新，主要为魅族16系机型带来了逆光自拍模式和前置超级夜景等功能。

魅族Flyme 8.19.10.15 beta体验版更新日志：

提升简易手势操作体验，解决多任务异常问题

优化切断唤醒逻辑，拒绝恶意唤醒，减少内存占用

全新设计音量条显示样式，调节框调整至侧边，满足单手操作需求

新增系统动态壁纸样式，融合色彩和光影两大元素，支持机型: 16th、16th Plus、16X、16s、16s Pro

新增开发者选项提示通知，修改开发者选项高级设置后，提示通知常驻

新增高亮度模式，强光环境下让你多一种看清屏幕内容的选择，支持机型: 16th、16thPlus、16X、16s、16s Pro

新增逆光自拍模式，采用人、景、光分层处理技术，无需任何拍摄技巧，所见即所拍，告别“一团黑”，支持机型: 16th、16th Plus、16X、16s、16s Pro

支持前置超级夜景，针对人像主体进行提亮和保护，增强脸部轮廓感，告别”人景合一”，支持机型: 16th、16th Plus、16X、16s、16s Pro。

游戏模式调整游戏助手界面布局，更小的屏幕占用面积有效减少视觉遮挡，带来更强沉浸感的游戏辅助体验

小窗模式手势下滑即可刪减聊天窗口中的通知气泡，只保留你想看到的

新增Aicy建议，基于细分场景提供精准建议