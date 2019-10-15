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理想汽车将直接交付理想ONE 2020款，时间延后一个月

2019-10-15 10:20:33来源：新浪科技作者：泽宇责编：孤城评论：

10月15日上午消息，理想汽车发布公告称，将直接向首批用户交付理想ONE 2020款车型，新增的配置带来的成本提升将由理想汽车全部承担，价格一分钱也不会上涨。“我们将为所有订单锁定用户直接进行2020款的排产，少量2019款的生产，我们全部将通过内部使用来消化。”

理想汽车同时调整了交付时间，称由于2020款产品的升级部件较多，理想ONE的交付开启时间将从2019年11月调整为2019年12月。

“2020款车型的配置我们年初就开始按节奏规划，并着手与供应商共同进行研发、实验和量产准备，原计划在2020年4月北京车展发布，并为老用户进行免费的硬件升级。”理想汽车表示，“为了让我们的首批用户能够获得更加满意的产品并省去后期售后升级带来的麻烦，我们与供应商积极配合，提前交付更好的2020款车型。新增的配置带来的成本提升我们将全部承担，价格一分钱也不会上涨。”

据介绍，理想ONE 2020款升级包括二排双层隔音隐私玻璃、前大灯优化、悬架和制动系统优化、辅助驾驶系统优化等10项升级。

理想汽车表示，对于每位用户的具体交付时间，通过工厂的产能调整，影响不会超过一个月。在10月21日，将根据预订用户的锁定情况，更新具体到月的预计交付时间。如果遇到牌照指标到期的问题，将免费办理牌照指标延期。

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关键词：理想理想汽车

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