网件推出新版Orbi网状网络系统：主打精致，更适合小户型

网状网络虽然在覆盖上强于传统的单路由器，灵活性也比AP组合高，但是不输高端路由器的定价，以及两只起才能体现其效果的设计，最终还是局限了它在国内的发挥（有钱的地方没地装，有地的地方对Wi-Fi上网依赖低）。不过带出Mesh玩法的网件这次又搞出点不一样的花样，做了版迷你的Orbi。

新版Orbi的节点造型大变形状，从原来的鹅卵石塔形，变成了小方块的形状，而且非常非常精致，在家装环境里的介入感更不明显。不过另一方面，体积变小也意味着性能上有所让步，网件表示迷你版Orbi的2.4GHz最大传输带宽为400Mbps，5GHz则是866Mbps，这样来看天线组被砍了不少。而且，迷你版Orbi不支持最新的Wi-Fi 6标准。

不过迷你版Orbi的覆盖面仍然充裕，双节点的基础配置就能覆盖接近300平米，除非是巨大的别墅，一组迷你Orbi照顾到整个家庭无线网连接还是绰绰有余。

同时，迷你版Orbi也在实体接口上作了让步，千兆以太网接口只有两个，而且其中一个肯定要接在光猫上，如果你家现在还有要依靠有线LAN上网的设备，迷你版Orbi就不大合适了。Orbi倒是支持Alexa之类的海外语音助手，但在国内完全没用。

然而最关键的还是迷你版Orbi更加便宜，双节点售价只要150美元，三节点套装230美元，换算下来跟国内价格屠夫差不了多少了。Wi-Fi 6版本的Orbi开价是这个迷你版Orbi的4倍多，这样一想，是不是觉得平易近人了不少？