字节跳动教育硬件业务曝光：将依托AI及吴德周率领的原锤子硬件团队

IT之家10月15日消息 据媒体昨日报道，字节跳动清北网校项目负责人刘庸离职，教育业务迎来新CEO。同时，字节跳动计划于明年年初发布一款直接面向用户的K12教育硬件产品。该产品由阳陆育（Louis yang，原musical.ly创始人）负责。

昨日晚间，阳陆育发布朋友圈证实了这一消息。他表示该产品将是一个24小时在家陪读的AI教练，产品还在研发过程中，暂时保密。

不过阳陆育表示将依托字节跳动的AI团队以及吴德周率领的原锤子硬件团队，共同做出“突破想象力”的创新教育产品。

教育硬件或成为字节跳动硬件战略的突破点。根据此前报道，目前字节跳动由陈林负责创新业务，其更多时间也都投入在教育硬件上。

以下为阳陆育朋友圈全文：

很多朋友看了今天的媒体报道在问，是的，闭关了大半年了，我要“为教育行业做点硬货”哈

一直有一颗做教育产品的心，事实上musical.ly就是从一个教育项目转型过来的（2013年）。没想到转了一圈重新回来，6年之后有机会在字节跳动这个更大的平台上来做教育产品。这次不同的是，我们要从硬件去切家庭教育场景：

1，作为一个家长，深深的体会到家长们的无助。学校在不停的减负，而对家长们的要求却越来越高。家长们迫切需要用科技产品武装起来。

2，过去几年AI技术的发展，让人工智能赋能教育成为了可能。一个AI教练虽然还不能完全替代老师，但已经可以很大程度上为孩子提供个性化的辅导了，而且这是一个24小时在家陪读的教练。

3，字节跳动有一个业界领先的强大的AI团队，同时又有吴德周率领的原锤子专业、极致的硬件团队，我们完全有实力做出一系列突破大家想象力的创新的产品。

4，做硬件很难，做教育也很难，做一个操心孩子教育的父亲更难。这三件难事儿我现在都揽上了，给自己加油。

产品还在研发过程中，需要时间打磨，所以暂时保密，感谢朋友们一如既往的关心和支持。