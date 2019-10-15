华为：印度市场将欢迎我们，愿签订“无后门”协议

北京时间10月15日消息 据路透社报道，华为印度公司CEO Jay Chen本周一表示，华为公司愿意与印度签署“无后门”协议，从而缓解安全担忧。眼下，印度正准备推出下一代5G网络。

据印度电信部长Minister Ravi Shankar Prasad表示，全球第二大无线市场（以用户数计）印度将于明年3月之前举行5G频谱拍卖。

印度尚未开始5G试验，并且在美国的施压和决定推动下，该国尚未就是否允许或禁止华为参与试验做出决定。

▲华为印度公司CEO Jay Chen |图片来源：REUTERS。

华为印度公司CEO Jay Chen本周一在印度移动大会期间接受路透社采访时表示：“从一开始，我就对印度行业充满了信心，印度市场将会欢迎华为，因为我们以自己独特的价值（为印度市场）做出了很多贡献。”他说，“我们愿意签署（无后门协议）。”

印度电信运营商巴帝电信（Bharti Airtel）和Vodafone Idea同时使用了华为、诺基亚和爱立信来建设其2G、3G和4G网络，此前他们表示，只有让三家供应商共同参与印度市场，才能确保竞争性、价格和服务质量。

Jay Chen说：“如果（印度）政府需要，我们可以将源代码保存在托管帐户中。”他还补充说，华为愿意在印度本土进行更多的电信设备制造。

“印度在5G上不能再等了。我一直建议加速推动5G试验和5G频谱拍卖。”他说。