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三星中国区最大新形象旗舰店18号开业，位于上海南京东路

2019-10-15 13:14:08来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家10月15日消息 9月底，三星官方宣布中国区最大的三星新形象旗舰店正在试营业，位于上海南京东路商业街，现在根据三星官网的消息，三星旗舰体验店（外滩）将于10月18日开业。

据介绍，中国区最大的三星新形象旗舰店位于上海著名的商业街南京东路229号，现场可以体验三星热门产品、高科技及专属服务。从官方公布的实拍图可以看到，三星上海新形象旗舰店面积很大，5G、手机、电视、音响展品也都一应俱全，当地小伙伴可以去体验一下。

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关键词：三星旗舰店上海

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