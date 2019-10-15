5G+AI，上海无人驾驶出租车体验

消费者真的了解什么是自动驾驶吗？

不同级别的自动驾驶汽车有什么区别？

自动驾驶系统开发商及汽车制造商真正了解消费者的现实需要吗？

正是这一系列的问题，促使自动驾驶标准制定组织SAE与上海国际汽车城、联合中智行和Velodyne Lidar共同举办了自动驾驶公众体验日，让普通市民能够参与体验具有SAE L4级功能特征的自动驾驶汽车。请跟随《智能产品家》小编的步伐一探究竟吧！

首先谈谈我们试乘的场地，早在2016年，由国家工信部批准建设的国内首个“国家智能网联汽车（上海）试点示范区”封闭测试区就在上海嘉定国际汽车城开园，随后经过2018、2019世界智能网联汽车大会，嘉定开放道路的测试范围长度达到53.6公里，覆盖面积65平方公里，涉及不同类型与等级的道路，测试场景1580个。

目前上海有11家企业获得了开放道路测试牌照，其中9家均在嘉定展开测试。而我们本次试乘体验的场地位于测试场的开放园区，可以真切的感受自动驾驶汽车与行人、机动车、单车以及信号灯的互动。

在试乘现场，中智行作为无人驾驶车辆提供方，提供具有SAE L4级特征的无人驾驶试乘体验。这是一辆由一汽红旗改装而来的无人驾驶汽车，根据规定，驾驶座有安全员承担紧急接管的工作，不过在没有特殊情况的时候，安全员会全程不接触方向盘。

小编在现场看到，该无人汽车的中控区域搭载有一台显示器，包括时速、状态、地图和实时的感知信息等，当然，可能是为了安全起见，显示面板也设置有紧急“停车”按键。除此之外，由于采取了点云融合定位技术，结合已有信息和实时采集，可以让行驶更准确。

在试乘的时候，园区有很多遛弯的市民，这些典型场景的加入，也让我们的试乘体验更加丰富，如上图，这是一对母女迎面走来，该车辆在大概距离约5米左右的地方采取了制动措施，使车辆停稳等待行人过去，而后再行驶通过。

这样的处理对于无人车来说，肯定是目前各家车辆的广泛做法，但我想如果是人类司机，肯定会选择避让些距离然后低速通过，而不是完全停下，这就是人类和机器驾驶的区别，当然，这也是无人车技术的发展方向。

如上图，是无人车典型的对于信号灯的感知决策场景，当感知系统发现红灯变亮时，就会采取制动措施，等待绿灯通行，这应该已经是各家无人车的基本功。

从试乘舒适性来讲，中智行的这辆无人车全程给小编的感觉整体的平顺性还是非常不错的，尤其是加速时过渡平稳顺畅，值得优化的是刹车时的顿挫感，中智行技术负责人告诉小编，这个问题源于硬件现有条件，即将推出的下一代的车辆将带来更优体验。

这辆车在顶部装备有无人车的感知中枢，激光雷达、定位系统和摄像头等感知元器件分列四方，毫米波雷达则位于车辆下方四周，据介绍，这套感知方案提供了充足的安全冗余，在未来技术研发的推进之下，算法的更优可能促使感知元器件的减少，也就是说随着无人驾驶技术的发展，车辆头顶这些奇奇怪怪的东西可能都隐藏掉或消失。

值得一提的是，中智行重点提出了“5GAI无人驾驶”，5G作为时下的热门话题得到广泛的关注，小编了解到，在底层代码之中，5G通讯的各项部署已经就位，他们一直在同联通进行联合测试。

5G无人车与普通方案不同的是，从感知方案来看，5G无人车除了装备激光雷达、摄像头、毫米波雷达、卫星导航+惯导、车载计算硬件之外，还特别搭载了基于5G的车载通讯单元。

这样做的目的是，可以让车辆拥有视距内感知，尤其是非视距感知和感知共享的能力，比如如果只是单车智能，在车辆“眼睛”看不见的地方很容易出现问题，比如盲区突然出现的动物或行人“鬼探头”。

这样就达到了“边云车控”的目的，从原来的单车智能，到加入强大的路边单元和5G云控，形成完整的交通万物互联网络。

首次以中智行CEO身份亮相的王劲同样阐述了5G的重要性：“中国的无人车将能够加速到在2021年初步进入市场开始运营，因为过去全世界的无人驾驶技术都基于单车智能，依赖车载传感器和车载电脑对周边路况进行感知和进行决策，而5G的低延时、高可靠、大开关的三大特性，将互联网从万物互联提高到万物负控的程度，让无人驾驶车辆变得更加智能、可靠。1毫秒的低延时让车辆能够在刹车的时候，通知后面的车辆，让中央交通系统有可能能够指挥和控制在整个城市范围内的运行车辆。”

对于目前对无人车行业的质疑声音，他也回应道，一部分人认为无人驾驶研发速度过慢，经过十年时间仍然达不到全自动无人驾驶；另一部分人认为无人驾驶无法替代传统汽车。

“人们往往容易高估技术的短期好处，而低估技术的长期好处，中国的无人驾驶行业正进入一个调整和整合期，而人们则从最初的万众期待转而对其产生了一定的失望和怀疑。”

他认为，这种观点不具备发展的眼光，因为任何新生事物在发展过程中都可能存在不成熟、走弯路的情况，但人们应当看到，无人驾驶的普及是具有必然性的，它不仅会带来更安全、舒适的驾乘体验，更会打破汽车传统的出行工具属性，进化为个性化的移动智能空间。

知乎大V「Prometheus」锐评无人车：

网易智能：您是否看好无人车的发展？

Prometheus：我非常看好无人车的发展，早在2018年2月我就在知乎上回答过问题：《可见的未来，交通工具会有巨大的变化吗？》。开头第一句就说：“未来开车会像今天五笔输入法一样的存在”。首先乘坐交通工具是现代人像打电话、用微信一样必须面对的事情，是一种现代生活的必需品。这个必需品的优良低劣与否，直接关系着现代人生活品质问题。

就像我们一开始使用五笔输入法的原因是当时计算机容量有限，无法支持词库和云词汇技术提升拼音输入法的使用体验。传统驾驶方式仍然普遍保有到今天，是受到了通讯、电子等技术普及的限制无法提升自动驾驶体验。只要技术和应用环境支持，我认为，自动驾驶和无人车会像拼音输入法一样迅速普及并取代当时无奈而为之的选项。

这种普及降低了人们提升生活品质的成本，以前你想用五笔输入法高速打字还需要练一段时间，现在只要有小学拼音基础的人就可以看着键盘敲动起来。过去人们想使用汽车扩大自己的活动半径，还需要去驾校学驾车，有的地方可能需要给驾校师傅塞两包烟，冬天挨冻，夏天忍受酷暑，几个人或者十几个人轮番上车，学下来以后还得经受科目二、科目三的接连考验，最近都出来科目四了，同时还有现代电子考试技术应用提升考试的难度，其实对期望享受便捷交通工具的人来说是非常大的门槛。

而自动驾驶技术和无人车降低了这个成本，就能提升相当部分人群的生活品质。追求美好生活本身就是事物发展的一大动因，无人车的发展有蔚为广阔的群众基础作为支持。因此我认为无人车在未来有难以估量的市场发展空间和前景。

其次，我认为无人车会像手机一样，成为下一次消费升级的动力源。当智能手机开始普及以后，文化娱乐、购物等市场因为移动终端提供了入口，迎来了容量上的爆发增长。当时谁能想到，乔布斯弄出那么个灵巧的智能手机，未来会给很多搞直播、短视频的小年轻们一个饭碗？腾讯推出微信后，谁能想到这东西会养活一帮微商小姑娘和做自媒体的公众号有志青年？

那么，无人车搞出来以后，咱们依照过去匪夷所思但又确实发生事情去想，会带火哪些行业？会给哪些人以意想不到的饭碗？我认为首先是民宿行业，还得继续火。不会开车的人有了无人车以后，上车，后排坐好，打开娱乐系统，点一个自己喜欢的综艺节目看起来，告诉无人车自己想去一个冷门的乡间。无人车启动，这位乘客去到那里以后，找到了冷门的民宿，享受着清净、还未商业化的原始旅游资源。再比如，我认为会带火相当数量的个性餐饮行业、采摘业。你把店面搞的多偏僻，多么难找没关系，只要你做的好吃，有坐标，有评价，饕客就会坐上无人车，干着自己手头的事，去你那里吃东西。或者轻松的去到有机采摘园，采摘自己未来两三天想吃的果蔬。最后再比如一个，说实话，当交通工具越来越便捷的时候，对房地产行业又是一次巨大的影响。届时年轻人们可能追求大房子，甚至别墅，远？没关系，远肯定便宜，远造成的距离麻烦交给无人车。

单单一个移动终端打开网络入口都能为我国带来巨量的市场容量增长和经济成长，那么，无人车解放了距离的成本和门槛呢？那是现实中的解放啊，会带来多大的市场容量增长和经济成长？真的是难以估量。而且这些事情很多都指向农村，对于希望提升我国基层经济发展的决策层来说，大力支持无人车的发展，是小资金撬动大市场的一笔好买卖。政策面的积极性相当值得期待。捎带脚的，如果政府把某个无人出租车公司弄成公务员指定用车企业，报销完全不用以往那么麻烦，那真是有利于企业，更方便提升公务员效率（现在私车公用都不行！）。

仅仅从群众需求和政策面来看就有这么大的前景，其他方面当然不言而喻。

网易智能：如何看待无人出租车的模式？

Prometheus：我认为无人出租车的模式虽然尚不成熟，但未来改进完善的成本都相对较低。他对资本和政策等方面的要求不如以往传统出租车行业的高。如果出问题，就是每个城市无人出租车公司背后股权的占有比例问题。无人出租车公司如果是一家全国性的企业，能否给每个城市的国资委留一定的参与比例？能否给当地的传统出租车公司参与比例？

网易智能：您认为无人出租车的大规模应用还需要经历什么坎？或者说您有哪些担忧？

Prometheus：无人出租车大规模应用上，我认为技术是第一个被排除掉的坎儿，我国在自动驾驶领域的相关研究只能说没有像美国企业那样集中展示，成熟度方面我个人认为无需担心。技术配套环境方面智慧城市和5G等环境是超前配备的。

接着就是决策层对无人出租车普及推广的态度，是第二个需要被排除的。无人出租车在管理成本上远远低于传统出租车行业，而且前者对政府来说看得见摸得着，以前对传统出租车行业搞新政策搞草案时可能还需要摸摸底，无人出租车普及后，可能只需要在大屏幕前面看数据和图像就能一目了然。

真正可以被当作“坎儿”来看待的，就是传统出租车从业者在无人出租车普及后的就业解决问题，还有传统出租车牌照持有者的收益问题。

咱们先说传统出租车司机就业解决的问题。公路收费站收费员，这是一个逐渐要被ETC取代的职位。去年取消一部分收费站时，一帮中年的收费员跟单位表达诉求：“我这一辈子就干这么个活儿了，你现在把我辞退了，我以后靠干什么生活？我其他什么也不会。”——这个视频出来以后，知乎上以保留意见为主，有的甚至直截了当的表示“这些人真不要脸，失业了不能学新东西开始就业吗？”

知乎ER通常有非常积极进取的处世态度，但是在这件事上直接觉得收费员“坐吃等死”，我觉得，是没有考虑到三四线地区工作氛围和环境造成的。在广大三线及以下地区，没有堪比一二线城市的新增就业机会和商业机遇，用人者在考量是否聘用新员工时，想的是一个“稳”字，太活泛的反而不受欢迎。甚至有些人有搞副业的念头都会被辞退。因此其他什么都不学，安心干本职工作，下班就投身家庭，这是三线及以下地区就业者的常态。综上所述，人家收费员也说的也有道理。

跟收费员同样的境遇的，就是出租车司机了。大多数人都是一辈子干过来的，少部分人是包别人的车干了好几年。你无人出租车在较为热闹的城市推广，人家政府当然高兴。然而在广大三线及以下地区，人家政府首先考虑的是：你的无人出租车公司二百来台车只雇50个人就行，那传统出租车行业二百来台车有三四百人倒班工作，他们失业的话跟我来闹，我怎么办？

在我们当地，现在一个出租车牌照的价格是45万左右，这在当年，都是用真金白银买下来的。对于持有者家庭，可能是一家人唯一的资产，宛如一个商铺的存在，辛苦点的夫妻俩轮着开，丈夫夜里，媳妇儿白天。对于宽裕些的家庭，包出去收份子钱即可。这样一来，传统出租车牌照就相当于资产的存在，涉及到物权法了，开始有资本存亡的性质了。解决起来，就会较为棘手，需要推广者有高超的社会问题解决能力。搞好了皆大欢喜，说不定会成为外国同类问题的借鉴方案。搞不好，就会让无人出租车这种美好的事物，变成时髦城市才有的东西，失去广大三线及以下城市的市场。

接下来，说担忧。

但凡什么提供现代优质生活质量的产品，都容易涉及到隐私的问题。用手机电脑，我能用换号、保密座机、单位给的专用通道等问题解决。那么，作为高度技术集成的汽车呢？我去过哪儿，我从什么地方出发的，我到了一个陌生城市出差一个星期每天的打车规律，以及，我在车上打电话内容等等，是否可以保证隐私和保密性？传统出租车行业，这些问题我只需要担心司机就行，觉得哪个司机合适，每天就叫他的车。而无人出租车，我面对的是一个具有高度组织性的商业实体，他会不会出于商业利益出卖我的乘车信息？或者说，在某些出差办事的时候，我能否放心无人出租车不主动或被动的泄露一些秘密？

网易智能：您未来愿意接受不开车，只坐无人车出行的交通方式吗？

Prometheus：：极端的愿意，无限的期待。我喜欢居住在建筑密度和人口数量较低的城市，这类城市有个共同点就是规划土豪，舍得用地方。开车通勤时保持中高速的感觉甚爽，却需要以通勤时间作为代价。

日常工作中我出门办事比较多，在跟业务对象联系的时候，我喜欢面谈，这样沟通全面且深入，会让成功率相对打电话发邮件更高一些。代价也是一天办不成几件事，大量时间都用在了通勤上。如果想保证一天多办成几件事，就得在早上更早上路，晚上更晚回来。而这样又会挤占我的休息和加班时间。白天需要在大家的上班时间办事，晚上才是做自己业务、准备第二天资料的时间。况且，开车也是需要耗费精力的，目前我的收益还不允许我雇个司机为我省下开车的时间和精力去干其他事。我还喜欢独自行动，就算未来有那雇司机的条件，我也更倾向于使用无人车。

如果我拥有自己的无人车，早上我可以睡到更晚，洗澡、穿戴整齐、拿上早点上无人车，可以在无人车上吃早点、看看过一会儿办事的材料。或者在去往下一个办事、会面地点前打两个电话。认认真真没有分心的打电话，跟边开车边打电话的质量绝对不在一个级别上。有时候多打几个电话，或者打了一通没想到却有必要的电话，会带来意想不到的机会。

一整天下来，回到家的时候我办成的事情多，而且精力还剩了不少。这点儿精力可以用来看个跟工作无关的书、在客厅的电视上看个电影、跟对象见个面或简单的见个面、给爹妈洗个脚陪他们说说话、在知乎上全情投入写个图文并茂的深度回答、在购物网站上认认真真买一些最近喜欢的东西，等等等等……无限可以干的事！要么，你想想，你买的那大浴缸装上去拢共泡过几回？65寸的电视买回来拢共看过几次电影？跑步机拢共跑过几次？对象谈上了好好儿跟人家浪漫过没有？知乎最近一个月没有过全站热门回答了吧？买的那点儿书觉得看了绝对有用，你有时间看吗？钱，倒是挣了！你有时间花吗？！

以上，就是我对无人车的美好向往。

网易智能：对于该话题，您的其他补充？

Prometheus：无人车弄出来，我能不能使唤他拿东西啊？比如说有个人给我带了东西，我自己去拿费时间，让他放一个地方又觉得不安全，这时候我能使唤无人车去拿吗？到了地方，我给他说放副驾驶就行，副驾驶车窗打开了，他放进去以后车就回来了，我下次坐完车拿下来东西就行。

还比如，我加班儿到凌晨一两点了，想吃烧烤，能不能使唤无人车跑去烧烤店门口等着？

还有，无人车能不能弄个商务车版本的？能有睡一觉的空间，还有小桌板能放笔记本电脑，如果能放个打印机就更好啦！这样的话，在车上也能干很多工作了，路上还能睡一觉。可以期待长途卧铺，第二天早上另一个城市有个会面，我夜里忙完了下楼上车开始睡，夜里到了地方车自动把窗户开小缝停下来了，我睡到早上六点多起来以后洗洗涮涮换套衣服就能去会面了。想想不要太爽啊！

关于无人车，我有无尽的遐想，期待可以早一天搞出来消费级产品销售。