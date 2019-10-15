内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>智能汽车>车联网

保时捷召回部分进口911、博斯特等系列汽车

2019-10-15 13:33:42来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家10月15日消息 今日，国家市场监督管理总局发布公告表示，自2019年11月8日起，保时捷（中国）汽车销售有限公司召回部分进口911、博斯特（Boxster）、凯曼（Cayman）、帕那美拉（Panamera）系列汽车，共计2083辆。

召回汽车具体包括2015年6月30日至2016年3月24日期间生产的部分进口2016-2017款911系列汽车，共计425辆；2015年7月1日至2016年3月4日期间生产的部分进口2016款博斯特系列汽车，共计471辆；2015年7月9日至2015年12月11日期间生产的部分进口2016款凯曼系列汽车，共计292辆；2015年7月14日至2016年4月19日期间生产的部分进口2016款帕那美拉系列汽车，共计895辆。

据悉，本次召回范围内的部分车辆由于供应商制造原因，安全气囊电子控制单元内部电源线路的电容可能出现故障，造成电源线路中形成电压波动。极端情况下可能导致安全气囊和安全带预紧器意外展开或启动；也可能导致安全气囊和安全带预紧器被停用，从而增加车辆发生事故或人员受伤的风险，存在安全隐患。

国家市场监督管理总局官网信息显示，保时捷（中国）汽车销售有限公司将委托全国各授权保时捷中心免费为召回范围内车辆的安全气囊电子控制单元的软件进行编程，用于编程的软件包含检查安全气囊电子控制单元内部电源的附加功能；在编程过程中如果检测到控制单元内部电源有故障，则更换新的安全气囊电子控制单元，以消除安全隐患。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：保时捷

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有