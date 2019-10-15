保时捷召回部分进口911、博斯特等系列汽车

IT之家10月15日消息 今日，国家市场监督管理总局发布公告表示，自2019年11月8日起，保时捷（中国）汽车销售有限公司召回部分进口911、博斯特（Boxster）、凯曼（Cayman）、帕那美拉（Panamera）系列汽车，共计2083辆。

召回汽车具体包括2015年6月30日至2016年3月24日期间生产的部分进口2016-2017款911系列汽车，共计425辆；2015年7月1日至2016年3月4日期间生产的部分进口2016款博斯特系列汽车，共计471辆；2015年7月9日至2015年12月11日期间生产的部分进口2016款凯曼系列汽车，共计292辆；2015年7月14日至2016年4月19日期间生产的部分进口2016款帕那美拉系列汽车，共计895辆。

据悉，本次召回范围内的部分车辆由于供应商制造原因，安全气囊电子控制单元内部电源线路的电容可能出现故障，造成电源线路中形成电压波动。极端情况下可能导致安全气囊和安全带预紧器意外展开或启动；也可能导致安全气囊和安全带预紧器被停用，从而增加车辆发生事故或人员受伤的风险，存在安全隐患。

国家市场监督管理总局官网信息显示，保时捷（中国）汽车销售有限公司将委托全国各授权保时捷中心免费为召回范围内车辆的安全气囊电子控制单元的软件进行编程，用于编程的软件包含检查安全气囊电子控制单元内部电源的附加功能；在编程过程中如果检测到控制单元内部电源有故障，则更换新的安全气囊电子控制单元，以消除安全隐患。